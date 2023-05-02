兩個月內3銀行破產 美息將見頂 最快下季減息

港股踏入傳統「五窮月」，率先迎來的消息是美國第一信託銀行(First Republic Bank，FRC)破產的消息，為當地兩個月內第三間破產的銀行、並為美國史上第二大的破產銀行。市場觀望事件會否影響本港時間周四凌晨公布的聯儲局議息，而結果將左右本月環球資產市場表現，而普遍預期是當局再加息0.25厘後收手，並最快在9月掉頭減息。摩根士丹利及高盛齊齊「放負」，不排除議息會議後，股市將受到負面衝擊。

雖然聯儲局主席鮑威爾在3月的議息會議後，曾透露該局官員認為今年不會減息，但在經濟未見起色及銀行接連爆煲下，市場普遍估計年底前會減息。按聯邦基金利率期貨數據，聯儲局本周加息0.25厘的機率，高達89.2%，勢為去年3月以來第10次加息。及後6、7月，利率維持5厘至5.25厘區間的機率均高約六成，直至9月底的議息，市場料當局有約45%機率會減息最少0.25厘，11月機率升至75%，今年底更逾九成。

華爾街淡友：議息後標指或下挫

不過，華爾街大淡友、大摩策略師Michael Wilson認為，投資者對下半年企業盈利過分樂觀，令美股標指過去兩個月明顯上漲，惟倘聯儲局在會議上釋出鷹派立場，或會觸發股市下挫，並估計當局下半年不會減息。高盛美股策略師David Kostin則指，標指估值高於歷年加息周期見頂時，因此估計即使當局收手不再加息，標指仍有機會下跌。

