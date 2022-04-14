兩個月高｜懶理放水憧憬 沽空率21% 空軍3日百億炸國指ETF

淡│友│蠢│動

內地在新冠肺炎變種肆虐下料衝擊經濟，市場預料當局短期內將有放水措施出台，但港股本周仍延續上落市格局，未見方向之餘淡友卻蠢蠢欲動。大市昨沽空額208.09億元，沽空率高達20.8%，創今年1月底後兩個半月高，當中恒生中國企業ETF(2828)連日成為空軍目標，昨沽空額34億元稱冠港股，沽空率達66.3%，並連續3個交易日高逾30億元沽空額，累計102億元資金造淡。

李克強預告將降準

內地放水聲音愈來愈大，國務院總理李克強主持昨召開國務院常務會議，更明確提出「適時運用降準等貨幣政策工具」，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業，個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。同時他又提到要鼓勵撥備水平較高的大型銀行，有序降低撥備率。

會議又確定，要加大金融支持實體經濟的措施，引導降低市場主體融資成本；並會部署促進消費的政策，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生，穩定當前消費，釋放消費潛力，並要擴大重點領域消費。

A股挫0.8% 港股上落

不過大市近日在放水憧憬下仍乏方向。亞洲股市昨普遍向上，惟內地A股走低，拖累港股反覆，恒生指數曾升212點，最多跌178點，全日高低波幅390點，收市報21,374點，漲55點或0.3%，續受制20天線(21,683點)；國企股指數報7,314點，升50點或0.7%；恒生科技指數報4,268點，揚19點或0.5%。主板成交額按日少約22%，錄1,002億元。至於上證綜合指數則跌0.8%，報3,186點；深圳成分指數及創業板分別挫1.6%及2.3%。

除恒生中國企業ETF外，盈富基金(2800)亦成轟炸目標，昨沽空率65.5%，沽空額連續4個交易日超過20億元，昨錄23.3億元第二大活躍，反映市場對沖活躍。