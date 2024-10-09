兩巨頭換股合併！每股海通可換0.62股國泰君安 明日齊復牌

國泰君安(2611)與海通證券(6837)上月5日簽訂擬議合併的合作協議，今日再就擬議合併進一步簽訂合併協議，擬採取換股的方式實施吸收合併。而為確保A股和H股權益得到充分保障，國泰君安証券和海通證券的A股、H股擬採用同一換股比例進行換股，比例確定為0.62：1，即每1股海通證券A股可以換取0.62股國泰君安將發行的A股；及每1股海通證券H股可以換取0.62股國泰君安將發行的H股。 國泰君安及海通證券H股於上月6日起停牌，現申請明日復牌，前者停牌前報7.906元，後者停牌前報3.627元。

交割後將採納新的公司名稱 集團指，交割後，存續公司將承繼及承接海通證券的全部資產、負債、業務、人員、合約、資質以及所有其他一切權利及義務，並將採納新的公司名稱。 具體而言，國泰君安A股和H股的市場參考價分別為每股13.98元人民幣和7.89元；海通證券A股和H股市場參考價分別為8.60元人民幣和3.61元，扣除中期股息後，國泰君安A股及海通證券A股的換股價分別為13.83元及8.57元人民幣，由此得出換股比例為0.62：1；國泰君安H股的換股價為7.73元，按換股比例乘以H股的換股價而得出海通證券H股的換股價為每股4.79元。

國泰君安擬配售 A 股籌百億人幣 另外，為募集配套資金以增加存續公司的資本金、支持業務發展、補充營運資金、償還債務及支付與擬議合併相關及合併後整合等費用，國泰君安建議批准按每股配售A股15.97元人民幣的發行價向認購方發行有關數目的配售A股，募集資金總額最高為100億元人民幣，預期建議發行股數將不超過6.26億股，佔存續公司經擴大股本總額的3.55%。