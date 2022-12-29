兩新股今掛牌 暗盤飆升 星空華文一手料賺5000元

《中國好聲音》製作單位星空華文今上市，其暗盤漲47%。(網上圖片)

兩隻新股今日首掛，暗盤表現齊齊高收。內地綜藝節目IP創造商及營運商、《中國好聲音》製作單位星空華文(6698)，於富途交易場暗盤曾高見39.95元，較定價26.5元高51%，收市則報39元，高47%或12.5元，一手400股帳面料獲利5,000元。另外，於輝立交易場暗盤最高曾見37元，收報36.4元，漲37.4%或9.9元，一手則料賺3,960元。

Guanze Medical暗盤漲1.6倍

至於山東省醫學影像解決方案供應商Guanze Medical(2427)於輝立暗盤曾高見1.43元，較招股價0.53元高出1.7倍，收市則與耀才同報1.38元，仍漲1.6倍或0.85元，一手5,000股帳面料賺4,250元。而富途暗盤收報1.36元，揚1.56倍或0.83元，一手帳面料獲利4,150元。

該股公開發售部分超額認購約13.23倍，一手中籤率15.04%，認購12手穩獲一手；集資淨額逾7,300萬元。

澳亞6.4元定價

另外，有3隻新股趕尾班車於今年最後一個交易日掛牌，分別為山東博安生物(6955)、康澧生物科技(6922)，以及奶牛牧場營運商澳亞集團(2425)。

其中澳亞指將以每股6.4元定價，預期集資約1.96億元。