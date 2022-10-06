兩新股今掛牌 暗盤齊遜色

兩隻新股今日上市，暗盤表現欠佳。以下限38元定價的巨無霸新股中創新航科技(3931)認購不足，僅獲約21%認購，集資淨額約98.6億元。據輝立交易場顯示，其暗盤平開後一度低見36.55元，收市險守定價報38元，耀才暗盤收報37.95元，跌0.1%，一手100股帳面料蝕5元。

中創新航公開發售部分僅獲3,245份認購，所有投資者人人有份，並錄一張20萬股認購。該股已獲天齊鋰業(9696)等成為基石投資者。

艾美疫苗超購2倍 暗盤損手1%

另外，艾美疫苗(6660)公開發售部分超額認購2.1倍，每股16.16元定價，輝立交易所暗盤全日反覆，低開12%報14.22元後承接，最高曾見16.2元，收市則報15.98元，再掉頭走低1.1%或0.18元，一手200股帳面恐虧損36元。

半新股深潛 零跑汽車累挫47%

然而，上周上市的新股首日均表現欠佳，其中數科集團(2350)、零跑汽車(9863)及萬物雲(2602)，首日跌幅介乎6.8%至33.5%，其中零跑汽車於上月29日上市至今反覆走低，昨收市再瀉4.3%或1.15元，收報25.35元，較定價48元，累挫逾47%或22.65元，一手100股帳面累計虧損2,265元。數科昨收報0.6元，漲7.1%或0.04元，惟較定價0.85元，累減29.4%或0.25元，一手5,000股帳面累計蝕1,250元。