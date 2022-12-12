兩新股今起招股 思派健康由騰訊持股27%

兩新股今起招股，其中思派健康由騰訊持股27%，集資1.85億元。（資料圖片）

內地醫療健康管理平台思派健康（314）今日起至15日招股，計劃發行約992萬股，其中一成在香港公開發售，國際發售佔另外九成，每股發行價18.6元，集資最多約1.85億元。每手200股入場費3,757.5元，預計本月23日掛牌。

思派健康主要從事藥房業務、藥物臨床試驗管理及健康保險服務。騰訊（700）為集團最大機構股東，緊隨全球發售完成後，騰訊持股約27.4%。聯席保薦人為摩根士丹利及海通國際。

集團集資所得中，約35%用於進一步擴充特藥藥房業務、28%用於進一步擴充醫生研究協助業務、約24%用於進一步擴充健康保險服務業務，另約13%用於技術研發及提升技術基礎設施。

化妝品公司上美股份集資11億

另外，內地多品牌化妝品公司上美股份（2145）亦於同期間招股，計劃發行約3,696萬股H股，其中一成為香港公開發售，九成為國際配售，每股售價25.2至29.8元，集資約11億元，每手100股入場費約3,010元，預計本月22日掛牌。

上美集資項中約32%將用於品牌建設、12.2%用於加強研發能力、19.8%用於加強生產及供應鏈效能、18%用於拓展銷售網絡、8%用於加息數字化及信息基礎設施，餘額9.9%用作營運資金及其他用途。聯席保薦人包括摩根大通、中金公司及中信證券。