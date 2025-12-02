兩新股暗盤同高收 樂摩科技一手帳面賺4050元 一手中籤率僅0.8%｜新股IPO

明日(2日)有2隻新股掛牌，分別為樂摩科技(2539)以及金岩高嶺新材(2693)，兩隻新股暗盤同樣高收，其中樂摩科技暗盤價收市前抽高，最多升逾一倍。而金岩高嶺新材暗盤一度升逾6成，其後走勢回落。
綜合三大暗盤場，樂摩科技輝立暗盤收報65元，較招股價升25元或62.5%，未計手續費，一手100股帳面賺2,500元；富途暗盤收報80.5元，較招股價升40.5元或101.25%，未計手續費，一手100股帳面賺4,050元；耀才暗盤收報65.1元，較招股價升25.1元或62.75%，未計手續費，一手100股帳面賺2,510元。
根據配發結果，樂摩科技每股以40元定價，所得款項淨額約1.82億元，該股公開發售部分超額認購7323.29倍。認購一手100股的中籤率僅0.8%。頂頭鎚飛也未能穩中一手，5,493名申請人中僅1,507名獲發一手。
金岩高嶺新材一手帳面賺逾1300元
金岩高嶺新材輝立暗盤收報10.05元，較招股價升2.75元或37.67%，未計手續費，一手500股帳面賺1,375元；富途暗盤收報9.91元，較招股價升2.61元或35.75%，未計手續費，一手500股帳面賺1305元，耀才暗盤收報9.96元，較招股價升2.66元或36.44%，未計手續費，一手500股帳面賺1330元。
根據配發結果，金岩高嶺新材每股以7.3元定價，所得款項淨額約1.24億元，該股公開發售部分超額認購6875.17倍。認購一手500股中籤率僅0.03%。