兩新股暗盤同高收 樂摩科技一手帳面賺4050元 一手中籤率僅0.8%｜新股IPO

明日(2日)有2隻新股掛牌，分別為樂摩科技(2539)以及金岩高嶺新材(2693)，兩隻新股暗盤同樣高收，其中樂摩科技暗盤價收市前抽高，最多升逾一倍。而金岩高嶺新材暗盤一度升逾6成，其後走勢回落。

綜合三大暗盤場，樂摩科技輝立暗盤收報65元，較招股價升25元或62.5%，未計手續費，一手100股帳面賺2,500元；富途暗盤收報80.5元，較招股價升40.5元或101.25%，未計手續費，一手100股帳面賺4,050元；耀才暗盤收報65.1元，較招股價升25.1元或62.75%，未計手續費，一手100股帳面賺2,510元。