兩新股首掛齊潛水　零跑汽車最多逾4成

零跑汽車（9863）及萬物雲（2602）兩隻新股今日首掛，齊齊潛水。零跑汽車開市報41元，較招股價48元低7元或14.6%，半日最多低見28.05元，較招股價低41.6%，以每手100股計帳面蝕最多1995元。
LightStream Research分析員Shifara Samsudeen認為，雖然零跑汽車已下限定價，但是估值仍然不算便宜。零跑汽車的市佔率擴張，是以犠牲利潤率換取得來，而其他同業目前已享受較佳的毛利潤。
雖然今日港股回穩，恒生指數上午反彈逾200點，但是仍然無助於兩新股的表現。另一隻今早掛牌的萬物雲，開市報45.6元，較招股價49.35元低3.75元或7.6%，最多低見45.45元，半日收市報47元，每手100股帳面蝕235元。
事實上兩隻新股認購反應就相當冷淡，公開發售部份均未不足額。零跑汽車於集資淨額60.6億元，香港公開發售部分共錄得3151人認購，僅認購相當於香港公開發售項下初步可供認購的約0.16倍；萬物雲集資淨額估計約為56億元，合共接獲4,681份有效申請， 相當於香港公開發售部分的約0.8倍。
郁亮：不在意萬物雲上市時估值高低
萬物雲乃萬科（2202）分拆的物管公司，萬科董事會主席郁亮在上市儀式上表示，不在意上市時點的估值高低，更在意未來的長期表現。這次萬物雲上市，獲得很多投資者的支持，其中包括一些長線價值投資人，站在新起點的萬物雲，將會獲得更大的發展空間。感謝選擇萬物雲的投資者，相信萬物雲團隊將會全力以赴，時間會證明萬物雲的價值。