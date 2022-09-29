兩新股首掛齊潛水　零跑汽車最多逾4成

零跑汽車（9863）及萬物雲（2602）兩隻新股今日首掛，齊齊潛水。零跑汽車開市報41元，較招股價48元低7元或14.6%，半日最多低見28.05元，較招股價低41.6%，以每手100股計帳面蝕最多1995元。

LightStream Research分析員Shifara Samsudeen認為，雖然零跑汽車已下限定價，但是估值仍然不算便宜。零跑汽車的市佔率擴張，是以犠牲利潤率換取得來，而其他同業目前已享受較佳的毛利潤。

雖然今日港股回穩，恒生指數上午反彈逾200點，但是仍然無助於兩新股的表現。另一隻今早掛牌的萬物雲，開市報45.6元，較招股價49.35元低3.75元或7.6%，最多低見45.45元，半日收市報47元，每手100股帳面蝕235元。