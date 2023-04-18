兩新股齊登場 珍酒李渡望膺今年集資王

兩新股昨同時招股，首日孖展表現參差。內地白酒公司珍酒李渡(6979)昨起招股，擬發行約4.907億股，招股價介乎10.78元至12.98元，集資最多約63.7億元暫膺今年新股集資王，每手200股入場費約2,622元。據消息指，珍酒李渡孖展暫錄3.04億元，以公開集資額6.37億元計，暫未足額認購，但國際配售部分傳已錄多倍超額認購，據報涉多間長線基金。

梅斯健康孖展超購逾2倍

另外，內地線上專業醫師平台梅斯健康(2415)發售6,678.9萬股，招股價9.1至10.16元，集資最多約6.8億元，每手250股入場費約2,565.6元，並已引入6名基石投資者共認購4,000萬美元(約3.1億港元)，其中包括嘉實基金、廣發證券(1776)以及安吉縣財政局旗下公司。消息指暫錄約2.23億元孖展，公開發售部分暫超購約2.3倍。

集資用於擴張業務、技術開發及潛在投資及收購等。該股去年虧損收窄至9,988萬元人民幣，營業額3.48億元人民幣，升17.2%。

歐冠昇：特專上市制度助吸科企

港交所(388)行政總裁歐冠昇昨出席論壇時指，港交所在2018年修訂基本上市條例，令新經濟公司更易在港上市，吸引已在海外上市的公司來港第二上市，而近期有關特專科技公司上市制度(18C)容許未有盈利科企來港上市，料將有關企業來港上市。對於有市場評論指，香港連接中國與世界，僅是吸引外資為中國服務，但他反駁指，香港亦為國際上市公司帶來更多自內地的融資機會。