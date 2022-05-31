兩日彈千點 淡友守21300 急救經濟 中資股憧憬見底

越二萬一

內地救經濟訊號強烈，加上美國通脹憧憬見頂，推動恒生指數兩日共漲千點，重越二萬一大關，並為逾3個月來首次重上50天移動平均線(昨處20,884點)，技術走勢向好；不過大市同時逼近21,300點水平的近日上落通道頂，相關水平亦成為輪證淡友布防的重鎮。雖然阻力位在前，惟大行普遍轉樂觀，瑞銀認為在內地多項支持經濟措施下，大部分中資股估值已見底，倘盈利下調潮完成，A股便出現買入機會。

恒生指數昨全日在高位反覆，收市報21,123點，升426點或2.1%，為2月下旬以來首次在50天線上收市；國企股指數報7,255點，揚172點或2.4%；恒生科技指數報4,352點，走高165點或3.9%。主板成交額約1,288億元。至於A股亦全線走高，上證綜合指數漲0.6%，至3,149點；深圳成分指數及創業板指數則分別揚1%及1.2%。

逾百恒指熊打靶 看淡成交佔多

港股大升下，昨合共有129隻熊證遭強制收回，當中102隻或近八成為恒指熊證。按輪證發行商數據，昨日逾33億元的恒指輪證成交額中，56%為認沽證的成交；同樣地，逾57億元恒指牛熊證成交中，63%為熊證成交，反映淡友仍積極部署。事實上，20,800水平的熊證街貨重倉區昨遭攻陷後，目前淡友仍聚集在本月初高位21,300關的相對貼價水平，估計是博恒指在相關水平再受阻。

板塊方面，餐飲、零售及食品股走高，李寧(2331)大升11%，為表現最好藍籌；海底撈(6862)升9.7%；華潤啤酒(291)漲8.2%。另外科技股亦造好，美團(3690)及京東集團(9618)亦分別漲6.8%及6.9%。

