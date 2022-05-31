兩日彈千點 淡友守21300 急救經濟 中資股憧憬見底

越二萬一
內地救經濟訊號強烈，加上美國通脹憧憬見頂，推動恒生指數兩日共漲千點，重越二萬一大關，並為逾3個月來首次重上50天移動平均線(昨處20,884點)，技術走勢向好；不過大市同時逼近21,300點水平的近日上落通道頂，相關水平亦成為輪證淡友布防的重鎮。雖然阻力位在前，惟大行普遍轉樂觀，瑞銀認為在內地多項支持經濟措施下，大部分中資股估值已見底，倘盈利下調潮完成，A股便出現買入機會。
恒生指數昨全日在高位反覆，收市報21,123點，升426點或2.1%，為2月下旬以來首次在50天線上收市；國企股指數報7,255點，揚172點或2.4%；恒生科技指數報4,352點，走高165點或3.9%。主板成交額約1,288億元。至於A股亦全線走高，上證綜合指數漲0.6%，至3,149點；深圳成分指數及創業板指數則分別揚1%及1.2%。
逾百恒指熊打靶 看淡成交佔多
港股大升下，昨合共有129隻熊證遭強制收回，當中102隻或近八成為恒指熊證。按輪證發行商數據，昨日逾33億元的恒指輪證成交額中，56%為認沽證的成交；同樣地，逾57億元恒指牛熊證成交中，63%為熊證成交，反映淡友仍積極部署。事實上，20,800水平的熊證街貨重倉區昨遭攻陷後，目前淡友仍聚集在本月初高位21,300關的相對貼價水平，估計是博恒指在相關水平再受阻。
板塊方面，餐飲、零售及食品股走高，李寧(2331)大升11%，為表現最好藍籌；海底撈(6862)升9.7%；華潤啤酒(291)漲8.2%。另外科技股亦造好，美團(3690)及京東集團(9618)亦分別漲6.8%及6.9%。
瑞銀估MSCI中國年增長9.8%
瑞銀報告指，A股滬深300指數的市盈率(PE)低於5年平均，但以近日內地宏觀支持措施及流動性寬鬆情況，相信今年估值已見底。至於企業盈利，則預計今季再錄按年負增長，並拖累全年表現，估計盈利下調潮會持續。不過該行相信，一旦盈利下調潮廣泛完成，A股市場就出現買入機會。
另外，瑞銀財富管理報告亦指，由於內地政策支持力度加大，內地股市再跌空間有限，早前大調整的科技及內房股亦出現機會，並指MSCI中國指數已反映負面影響，預期可錄9.8%的可觀年增長率。
內房續弱 滙豐仍上調4股評級
不過內房股昨仍走弱，華潤置地(1109)挫2.4%，為表現最差藍籌；中國海外(688)亦逆向挫0.9%；龍湖集團(960)及旭輝控股(884)分別跌1.3%及1.5%。
滙豐研究的報告指，雖然內房財務困局及疲弱銷售持續，但大部分已在股價反映，並指盈利前景已不是目前投資最關注因素，而是無可避免的內地強力救市措施，該行因而將3內房評級由「持有」，上調至「買入」，分別為萬科企業(2202)、遠洋集團(3377)及深圳控股(604)，另外雅居樂(3383)評級亦由「減持」升至「持有」。
大行：ETF通對港交所影響有限
「ETF(交易所買賣基金)通」或在兩個月後開通，港交所(388)昨漲2.2%，至338元，帶挈本月暫倒升0.1%。不過大行普遍認為「ETF通」對港交所收入幫助不大，中金估計港股通納入的ETF規模僅約2,833億元，日均成交額83億元，估計對港交所的收入及盈利只推升0.8%及1.1%，短線影響有限，但長期則有利競爭力持續鞏固。瑞信亦指對「ETF通」開車在即不意外，並估計港交所相關額外收入只會增加0.5%。