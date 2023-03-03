兩會2023｜人大名單出爐　小米主席雷軍上榜　兩會名單仲有邊位科企名人？

中國兩會舉行在即，在今次兩會的代表或委員名單中「大洗牌」，多位科企名人包括騰訊（700）董事會主席馬化騰及百度（9888）總裁李彥宏等人，均不在全國人大和全國政協的名單上，取而代之的還有哪位科企名人？

芯片研究人員、工程師、電動車代表上榜

全國人大代表名單體現近年中國在半導體、電動汽車到人工智能等戰略範疇的重視。其中包括一位頂級芯片專家，他最近提出對抗美國制裁的方法；小米（1810）公司董事會主席兼電動汽車企業家雷軍；芯片製造商華虹半導體（1347）的董事長張素心亦有上榜；AI芯片開發商寒武紀科技董事長陳天石將出任政協委員。

科企名人紛紛落馬兩會

其中，騰訊（700）主席馬化騰、百度（9888）總裁李彥宏、聯想（992）行政總裁楊元慶均落馬全國人大名單；網易（9999）行政總裁丁磊、京東（9618）董事會主席劉強東則落馬政協委員。