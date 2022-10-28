兩減目標｜恒指最熊目標 半月即到價 大摩再降預測 料瀉兩成

外資大行的港股目標追不上進度！摩根士丹利「摩笛魔咒」極速應驗，本月初將恒生指數目標價下調至最熊看16,000點，惟約半個月即跌穿，該行昨極速再降目標，最熊看12,200點，下調即較昨收市價15,427點，仍低約21%；基本預測則降近13%，至16,900點，較現價高9.5%；最牛看21,400點，潛在升幅38.7%。該行指，由現在到12月的中央經濟工作會議及明年3月的兩會，內地將有政策真空期，會窒礙市場短線增持中資股的行動。

兩會前有政策真空期 大市波動

大摩預期，中短期市場的波動機會上升，主要因市場對內地政策方向及經濟前景未明朗，加上地緣政局及內地「清零」政策影響，因而下調中國股票指數目標價，惟維持A股「增持」評級。

除恒指外，大摩將國企股指數基本目標價下調13.3%，至5,680點，較昨收市價5,242點有8.4%上升空間；最熊看3,840點，潛在跌幅26.8%；最牛則看7,000點，有33.5%潛在升幅。滬深300指數則相對較看好，最新基本目標價為4,210點，看升近16%；最熊看3,000點；最牛5,030點。

該行指，最熊預測是反映市場在監管壓力及不斷惡化的地緣政治風險下，對盈利為本的估值失去信心，並轉而專注資產價格及股息支持，即市帳率(PB)低於1及5厘息支撐。至於最牛預測，是反映內地內地民營企業的營商環境具支持及透明度，重拾投資者對內地長線增長的信心。