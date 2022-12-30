八新股混戰 今起招股共集資逾21億

今年最後一個交易日，8集新股開始招股，共集資逾21億港元。（資料圖片）

新股市場逐步回暖，於2022年最後一個交易日，共有8隻新股今日開始公開招股，合共集資逾21億元，其中內地藝人管理公司樂華娛樂（2306）規模最大，集資超過6億元，最少的內地手機遊戲開發商望塵科技（2458）集資不足1億元。連同昨天展開招股的兩隻新股，目前共有10家公司正公開發售股份。

樂華娛樂（ 2306 ）

樂華娛樂計劃發行1.2億股，一成作香港公開發售，招股價介乎3.91元至5.06元，集資最多6.08億元，每手3,000股，一手入場費15,333.09元。樂華娛樂招股期至下月12日，略長於一般市場慣例3日半，預期將於2023年1月19日掛牌。

樂華娛樂引入基石投資者包括中國儒意（136）旗下的Sun Mass Energy、貓眼娛樂（1896）旗下貓眼香港、安踏（2020）執行董事兼副主席丁世家及好贊資產，合共投資1,990萬美元。根據招股書介紹，樂華娛樂共有69名簽約藝人及59名參加其訓練生計劃的訓練生。截至9月30日止9個月，收入7.5億人民幣，純利為13.4億人民幣。

美麗田園醫療（ 2373 ）

內地非外科手術類醫療美容服務供應商美麗田園醫療健康（2373）計劃發售4,054萬股，一成作香港公開發售，招股價為19.32元，集資約3.9億元，每手500股，入場費為9,757.42元。美麗田園招股期至下月6日，預計1月16日上市。

昇能集團（ 2459 ）

石墨電極製造商昇能集團（2459）計劃發行1.72億元股，一成在港作公開發售，招股價介乎1.6元至2.2元，集資最多3.8億元，每手2,000股，一手入場費4,444.38元。昇能招股期至下月10日，預期將於1月17日掛牌。

眾安智慧生活（ 2271 ）

由眾安集團（672）分拆的物管企業眾安智慧生活（2271）計劃發售約1.27億股，一成作香港公開發售，招股價介乎1.38元至1.78元，集資最多2.3億元，每手2,000股，入場費為3,595.91元。眾安智慧生活招股期至下月9日，預計明年1月16日正式上市。

淮北綠金（ 2450 ）

淮北國資委持有的國有獨資企業淮北建投旗下的建築材料供應商淮北綠金股份（2450）計劃發行6,600萬股，一成作公開發售，招股價介乎1.9元至2.31元，集資最多1.5億元，每手1,500股，入場費約3,499.95元。招股期至下月13日，公司預計明年1月20日上市。

潤華服務（ 2455 ）

內地物管企業潤華服務（2455）計劃發行7,500萬股，一成供香港公開發售，招股價介乎1.7元至2元，集資最多1.5億元，每手2,000股，入場費為4,040.35元。公司招股期至下月9日招股，公司預計在明年1月17日上市。

正味集團（ 2147 ）

江西省生產乾貨食品及零食生產商正味集團（2147）計劃發行2億股，一成作香港公開發售，招股價介乎0.68元至0.82元，集資最多1.6億元，每手4,000股，一手入場費3,313.08元。正味集團招股期至下月5日，預期將於1月13日掛牌。集團今年上半年收入有1.67億人民幣，賺2,087萬人民幣。

望塵科技（ 2458 ）

至於望塵科技，則計劃發售1,242萬股，香港公開發售部份佔三成或373萬股，招股價介乎5.7至7.16元，最多集資8,893萬元。每手400股計，一手入場費2,892.88元。望塵科技招股期至下月6日，預期下月16日掛牌，保薦人為大華繼顯。