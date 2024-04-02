八達通公司最新宣布，將推出「八達通─全國通卡」，用戶可用一張實體卡，乘搭內地逾336個城市鐵路或巴士，方便香港市民在內地玩樂。以下《am730》將整合八達通全國通卡常見問題，包括匯率/可用地點/手續費及336個城市服務，供讀者參考。

購買八達通全國通卡需要支付按金？

據八達通公司指，全國通卡不需按金，卡內不包含任何按金和儲值額。然而，每張八達通全國通卡於八達通覆蓋點使用時，都附有一次備用餘額 - 前提是該備用餘額不低於負數港幣 35元的備用限額。不過，在中國内地使用該卡時，備用餘額將不適用。

為八達通全國通卡增值

於香港增值

你可於現有八達通點以現金為八達通 - 全國通卡增值。你亦可於手機安裝八達通App，並登記八達通錢包及轉數快，以電子轉帳方式為該卡增值；也可以使用自動增值服務增值。

於内地增值

當你身處內地時，可以隨時使用八達通App為全國通卡增值，亦可以在深圳的深銀聯易辦事自助終端增值。但自動增值服務於内地時將無法使用，而全國通卡僅接受港幣增值。