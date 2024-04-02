八達通公司最新宣布，將推出「八達通─全國通卡」，用戶可用一張實體卡，乘搭內地逾336個城市鐵路或巴士，方便香港市民在內地玩樂。以下《am730》將整合八達通全國通卡常見問題，包括匯率/可用地點/手續費及336個城市服務，供讀者參考。
購買八達通全國通卡需要支付按金？
據八達通公司指，全國通卡不需按金，卡內不包含任何按金和儲值額。然而，每張八達通全國通卡於八達通覆蓋點使用時，都附有一次備用餘額 - 前提是該備用餘額不低於負數港幣 35元的備用限額。不過，在中國内地使用該卡時，備用餘額將不適用。
為八達通全國通卡增值
於香港增值
你可於現有八達通點以現金為八達通 - 全國通卡增值。你亦可於手機安裝八達通App，並登記八達通錢包及轉數快，以電子轉帳方式為該卡增值；也可以使用自動增值服務增值。
於内地增值
當你身處內地時，可以隨時使用八達通App為全國通卡增值，亦可以在深圳的深銀聯易辦事自助終端增值。但自動增值服務於内地時將無法使用，而全國通卡僅接受港幣增值。
全國通卡匯率更新
當在香港本地使用該卡時：
- 以八達通App增值或更新匯率
- 以現金於現有八達通增值點增值
- 於網上交易時，以自動增值服務增值
- 於香港大部分地點使用自動增值服務增值。
當你在内地使用該卡時：
- 以八達通App增值或更新匯率
- 於網上交易時，以自動增值服務增值
- 以深圳深銀聯易辦事自助繳費終端增值
- 查詢八達通全國通卡餘額及消費紀錄
首先需要在八達通App登記全國通卡。 登記成功後，點選主頁面的「消費紀錄及餘額」，然後將已登記的全國通卡放在手機背面位置，稍等數秒，餘額及消費紀錄便會顯示於屏幕中。
使用全國通卡手續費
跨境八達通(非港元)交易費用」，就每宗支付相關第三方營運者提供的產品及/或服務的非港元交易，收取相等於外幣適用匯率3%的費用，而交易貨幣兌換為港元的匯率應按照本公司不時訂明及公布的最終外幣匯率（包括上述3%費用）計算。
查看全國通卡匯率紀錄
- 開啟八達通App
- 於主頁面點選「八達通」
- 選取「八達通 - 全國通卡」
- 選取「更新或查閲全國通卡匯率」
- 再將你的八達通 - 全國通卡放在手機背面位置
- 數秒後，最新的匯率將顯示於屏幕中
兩地顯示餘額不同
由於香港及內地交通卡的儲值限額規定有所不同：
- 八達通卡最高儲值限額為港幣 3,000元
- 中國內地交通卡最高儲值限額設置各不同
因此，中國內地各城市讀寫器餘額上限顯示設置亦有所不同。所以當你的八達通 - 全國通卡內的港幣儲值額等同或超過人民幣1,000元時，我們建議你使用八達通App查閲。
一段時間不使用全國通卡
由於全國通卡的匯率有效期為90天，匯率過期後將無法在內地使用該卡進行支付。 因此，請透過以下方式更新匯率：
- 為全國通卡增值及到港鐵客務中心重新啟動
遺失全國通卡如何報失
報失全國通卡的程序與其他八達通相同。但只有附有自動增值服務的全國通卡持有人才能享用八達通報失服務。
如遺失附有自動增值服務的八達通全國通卡，請致電八達通報失熱線2266 2266即時報失。