八達通與掌舖Boutir推一站式直播網店計劃　成效較傳統線上商貿更有效

八達通產品部總監葉勁生表示：「數碼化屬全球大勢所趨。近年，八達通亦積極開拓各類型嶄新的數碼服務，包括最新在八達通App 上與掌舖Boutir獨家推出的直播帶貨服務，以為客戶帶來更富娛樂性和互動性的購物消費體驗。我們相信，客戶可在衆多的品牌當中，選擇到喜愛且有優惠的產品，而商戶亦可在平台上獲得資訊以調整銷售策略。」

掌舖Boutir 聯席創辦人兼行政總裁吳家嘉表示：「繼去年中推出『一嘟撐里』後，我們很榮幸再次與八達通合作。身處於「Phygital」（Physical+Digital）時代，很多商戶必須提供差異化的網上購物體驗，作為新零售的引領者之一，掌舖在傳統電子商貿市場中，憑藉先進科技、創意以及優質使用者體驗，致力為商戶打造品牌專屬網舖，簡單點擊便可以連接顧客購物兼睇直播，以數據讓商戶更了解顧客群和最低成本轉化成生意。」

根據Facebook 委託尼爾森針對香港消費者進行的網上調查發現，86 % 的受訪者認為，網上影片是幫助他們發現新品牌或商品的最佳媒介。相比起傳統網店只提供購買渠道，卻忽視了消費者從購物中尋求樂趣的心理需求，新冒起的影片商貿連接購物與娛樂，更能吸引消費者的眼球，提高購物的樂趣與意慾。業內亦有研究預測，2026年時直播帶貨或可佔電子商貿總營業額的五分之一。