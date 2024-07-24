八達通App推增值及交易優惠，滿100元即賺38元先到先得。

八達通App表示，將推出「轉數快增值八達通卡」或「入錢至八達通銀包」優惠，用戶增值或交易滿100元可賺38元獎賞，推廣期由即日起至12月31日。
八達通：每位合資格參加者只可享獎賞一次
八達通App指，每位合資格參加者只可享獎賞一次，獎賞名額亦有限，會根據登記時間，以先到先得的形式送予首12,000名合資格參與者。
八達通若用戶成功賺取優惠，推廣獎賞將於指定時間存入八達通銀包。若於首階段7月10日至8月31日登記，推廣獎賞會於9月15日至9月30日存入；於次階段9月1日至10月31日登記，會於11月15日至11月30日存入；而最後階段11月1日至12月31日登記，則會於明年1月15日至1月31日存入。
八達通App增值及交易優惠兩大登記方法：
登記方法1
- 於八達通App點擊「增值八達通」
- 選擇「銀行應用程式」，並按指示一次性增值100元或以上
- 完成增值後，點擊儲存銀行賬戶
- 於八達通網頁填妥簡單資料，完成登記推廣活動
登記方法2
- 打開八達通App後
- 選擇「銀包」及按 「入錢」
- 再揀選「銀行應用程式」及按指示入錢
- 完成入錢後，一鍵儲存銀行賬戶
- 再成功透過指定途徑單一交易滿100元或以上
- 於八達通網頁填妥簡單資料及登記推廣活動