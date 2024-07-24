八達通App推增值及交易優惠，滿100元即賺38元先到先得。

八達通App表示，將推出「轉數快增值八達通卡」或「入錢至八達通銀包」優惠，用戶增值或交易滿100元可賺38元獎賞，推廣期由即日起至12月31日。

八達通：每位合資格參加者只可享獎賞一次

八達通App指，每位合資格參加者只可享獎賞一次，獎賞名額亦有限，會根據登記時間，以先到先得的形式送予首12,000名合資格參與者。

八達通若用戶成功賺取優惠，推廣獎賞將於指定時間存入八達通銀包。若於首階段7月10日至8月31日登記，推廣獎賞會於9月15日至9月30日存入；於次階段9月1日至10月31日登記，會於11月15日至11月30日存入；而最後階段11月1日至12月31日登記，則會於明年1月15日至1月31日存入。