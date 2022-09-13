公司專訪｜華懋蔡宏興：起動東九龍成形 PARK PENINSULA變港版濱海灣

啟德MIAMI QUAY I昨首度推售，亦揭開由九大發展商宣布聯手打造PARK PENINSULA後的賣樓序幕，銷售反應某程度被視為對區內發展信心的寒暑表。目前市場最關注的是跑道區內交通及商業規劃，有份聯手成立「啟德跑道區私人發展有限公司」的華懋集團，其執行董事及行政總裁蔡宏興接受訪問時表示，「起動東九龍」已陸續成形，接駁跑道與觀塘的行人及單車天橋短期內設計招標，將有助貫連住宅與商業區，配合綠化及啟德體育園等配套，跑道區有條件打造成新加坡濱海灣(Marina Bay)式的「宜商宜住宜玩」生活環境及模式。

對於發展商聯手的觸發點，蔡宏興指，啟德單軌鐵路計劃煞停後，業界普遍希望完善區內交通配套，因此「堅叔(會德豐地產主席梁志堅)牽頭，一呼百應」，組成9大發展商聯盟，亦估計未來將有更多發展商加入。除華懋及會德豐，其他7間發展商分別為中國海外(688)、帝國集團、遠東發展(035)、恒基地產(012)、嘉華國際(173)、新世界發展(017)及新鴻基地產(016)。蔡宏興表示，發展商與港府的理念有共識，無論由誰主導發展都有利，惟「私人發展商彈性大，比政府對市場敏感」。

「不執著於某一種交通模式」

有指發展商正聯手要求政府重啟單軌鐵路，蔡宏興指輕軌非萬能、並不是區內發展的唯一方向，「我哋對交通執著，但唔會對某一種形式嘅交通執著，只要做到服務、俾到市民方便，乜嘢模式都歡迎」。同場的香港城市設計學會陳祖聲亦指，香港作為海港城市卻未有充分利用海洋資源，認為「水上的士」的發展價值不遜輕軌，港府宜考慮放寬發牌上的掣肘。