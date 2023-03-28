公司業績｜嘉里物流核心多賺11% 預告今年「有顯著落差」

嘉里物流(636)公在去年底止全年純利35.79億元，按年多8.2%，倘計入2021年來自已終止經營業務的溢利，則跌55%；核心純利增長10.9%，至35.72億元；收入866.49億元，升9.7%；毛利83.51億元，少7.2%；每股盈利1.98元，建議末期息38仙，減24%，全年派66仙。

分部表現方面，集團去年綜合物流業務錄13.75億元溢利，多28.1%；電子商貿及快遞業務錄8.26億元虧損，2021則賺4,100萬元；國際貨運業務錄47.03億元溢利，減少2.5%。

上半年錄佳績 下半年速走弱

集團表示，去年是波動的一年，以強勁需求開始，卻以滿盤變數結束，對物流業仿如「從一個極端跳至另一個極端」的鐘擺，供求變化相當嚴重。環球通脹和利率攀升持續加速、烏克蘭戰事與新冠肺炎疫情揮之不去的影響，均加劇了產品需求下降，導致整個供應鏈上下游失衡，去年上半年錄得佳績，然而下半年隨著疫情由大流行轉為風土病，消費者支出從商品轉至服務，加上早前過度訂貨引致的存貨過剩危機，令環球貨物需求及生產訂單數量快速走弱，亞洲出口亦由於運力上升、運費大幅回落，以及外部需求保持跌勢而下滑。

「十多年來最具挑戰的一年」

嘉里物流指，環球經濟在今年將進一步放緩，宏觀經濟回穩和全面復甦之路仍然漫長及充滿挑戰。以樂觀估算，亞洲出口最早將於今年第二季逐步回升，今年將會是環球物流市場十多年來最具挑戰的一年。戰事、地緣政治、通脹和運力過剩，加上勞動力轉型和新的政策與法規，將繼續推動環球供應鏈的重組、回遷和數碼化發展。鑑於集團去年上半年取得佳績，預計今年的業績相較之下將會有顯著的落差。

面對動盪且複雜的經濟狀況，集團已於全網絡採取了應對經濟下行措施，包括在現有業務維護成本管理、贏取新客戶、營運優化、推動供應鏈數碼化方面作出更多努力。