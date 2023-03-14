公用股｜港燈去年溢利賺29.5億元　末期派息16.09仙

全年售電量降4%

港燈表示，現共有58.6萬名客戶，去年售電量降4%至99.4億度，惟能源市場在年內大幅波動、供應持續緊張、燃料價格高企等原因，導致燃料調整費在年內持續按既定機制上調，由2022年初每度電27.3仙累計提高52.8仙，至12月時80.1仙。

由於燃料調整費是電費主要組成部分，其上升令淨電費全年上漲39%，升幅之大前所未見。

至於年內繼續推行減碳的主要措施，並啟用新建的燃氣聯合循環發電機組L11，使天然氣發電量佔整體發電量超過一半。與此同時，供電可靠度連續3年達到超過99.9999%的世界級水平。

未來重點制訂措施應付燃料波動

展望未來，港燈主席霍建寧表示，未來數月重點制訂措施應付燃料供應的波動，及盡力控制各項成本，同時提升燃氣發電比例；又再次推行一系列紓困措施及推廣能源效益，當中包括一項特別電費補貼，每月用電不超過300度的住宅客戶可獲每度電9.5港仙補貼，預計超過45%住宅客戶受惠。