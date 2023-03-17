公用股｜煤氣全年溢利增5%　本港客戶較去年增2%　末期息維持派23港仙

煤氣（003）發布2022年全年業績，股東應佔稅後溢利為 52.48億港元，較去年增2.31億元，上升5%，每股基本盈利為28.1港仙；末期息維持派23港仙，連同2022年9月已派發的中期股息每股港幣12港仙，全年共派股息每股港幣35港仙。
煤氣今日收報7.21元，升0.13%。
本港客戶較去年增2%
集團指，截至 2022 年底，客戶數目為1,995,082戶，較上年度增加30,145戶，上升約2%；而去年全年本港煤氣銷售量約為2.7,398百萬兆焦耳，按年下降1%；而爐具銷售量則較上年度上升約4%。
內地業務燃氣項目增110個
集團表示，截至2022年底，連同集團的附屬公司港華智慧能源（1083）的項目，集團已於28個省級地區，取得合共624個項目，包括集團屬下企業再投資的城市燃氣項目，較2021年底的514個，增加110個。
同時，現時煤氣每年在內地的新增用戶超過200萬，相當於每年｢新增一個香港｣的客戶群，加上國家強化｢擴內需、促銷費｣力度，預期2023年集團在售氣量和客戶數目方面都將有可觀增長，並在未來一段時期內保持理想勢頭。
投資及開支共83.21億
煤氣去年投資83.21億元於生產設施、管道、廠房和其他固定資產，以拓展及配合本港和內地各項現有及新增業務的持續發展。
展望本港煤氣業務有較樂觀增長
煤氣主席李家傑表示，為實現夢想，公司致力守護未來世代的環境資源，同時兼顧持份者的利益，這願景推動一直努力；另一席李家誠則稱，將繼續在未來的發展中注入創新元素，並以保護環境為本。
此外，煤氣認為，隨著今年初社會復常，與內地和國際社會恢復正常通關，人員往來迅速增加，帶動經濟復蘇，餐飲業和旅遊業也將重拾活力，預期本港煤氣業務將有較為樂觀的增長。