公用股｜煤氣全年溢利增5%　本港客戶較去年增2%　末期息維持派23港仙

內地業務燃氣項目增110個

集團表示，截至2022年底，連同集團的附屬公司港華智慧能源（1083）的項目，集團已於28個省級地區，取得合共624個項目，包括集團屬下企業再投資的城市燃氣項目，較2021年底的514個，增加110個。

同時，現時煤氣每年在內地的新增用戶超過200萬，相當於每年｢新增一個香港｣的客戶群，加上國家強化｢擴內需、促銷費｣力度，預期2023年集團在售氣量和客戶數目方面都將有可觀增長，並在未來一段時期內保持理想勢頭。