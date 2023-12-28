公眾諮詢｜倡設發牌制 將推沙盒 港研立法規管穩定幣發行

財經事務及庫務局和香港金融管理局昨聯合發表公眾諮詢文件，就有關監管穩定幣(Stablecoin)發行人的立法建議收集意見。諮詢文件建議引入穩定幣發行人發牌制度，只有獲發牌發行人可在港提供購買法幣穩定幣的服務，或積極向公眾積極推廣有關服務，非持牌發行人只可售予專業投資者，諮詢期至明年2月29日。當局又指，將推出「沙盒」安排予潛在發行人參與。

穩定幣是加密貨幣的一種，其價值以法定貨幣如美元或港元作抵押或儲備，以此穩定其價格，解決傳統加密貨幣價格波動的問題，使其更適合日常交易和支付。