公眾諮詢｜倡設發牌制 將推沙盒 港研立法規管穩定幣發行

財經事務及庫務局和香港金融管理局昨聯合發表公眾諮詢文件，就有關監管穩定幣(Stablecoin)發行人的立法建議收集意見。諮詢文件建議引入穩定幣發行人發牌制度，只有獲發牌發行人可在港提供購買法幣穩定幣的服務，或積極向公眾積極推廣有關服務，非持牌發行人只可售予專業投資者，諮詢期至明年2月29日。當局又指，將推出「沙盒」安排予潛在發行人參與。
穩定幣是加密貨幣的一種，其價值以法定貨幣如美元或港元作抵押或儲備，以此穩定其價格，解決傳統加密貨幣價格波動的問題，使其更適合日常交易和支付。
設6個月過渡 非持牌機構不可售予散戶
為使正在港發行法幣穩定幣的發行人順利過渡監管制度，當局提供6個月過渡期，前提是須在制度生效後首3個月內提交牌照申請，未提交申請者須在第四個月底前有序結束業務。
財庫局長許正宇表示，監管法幣穩定幣發行人的立法建議是促進香港Web3生態系統發展的又一重要舉措。有關發牌、監管和執法安排的落實，可以妥善管理與香港穩定幣發展相關的實際和潛在風險，並與國際標準保持一致。金管局總裁余偉文稱，在展開公眾諮詢的同時推出「沙盒」安排，以此渠道讓金管局和有意在港開展穩定幣業務者交流，促進制度落實。
OneDegree：市場興趣濃 熱錢包保障宜提升
OneDegree共同創辦人郭彥麟指，過去數個月接獲逾百個項目團隊表示對發展穩定幣的興趣，使用案例各式各樣，包括支付、跨境貿易融資、股權及債務資本、去中心化金融等。他又認為，溫錢包及熱錢包投資者保障範圍的上限應該提升，現時熱錢包所設的2%上限並不足以應付高流量交易。ZA Bank 行政總裁姚文松指，相信未來的新制度能促進業界發展之餘，長遠有助打造香港成為全球Web3樞紐。