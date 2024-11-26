六福半年純利減54% 對沖黃金損手2.3億

六福集團(590)公布9月底止半年純利4.34億元，按年大減53.9%；收入54.49億元，挫27.2%；毛利17.82億元，跌14.4%，毛利率32.7%，多4.9個百分點，主要受惠金價上升；經營溢利5.36億元，跌53%；每股盈利0.74元，少54%；中期息0.55元，跌23.6%，派息比率74%。
中期息0.55元 跌24%
集團指，金價飆升引致期內黃金對沖從去年同期的收益5,537.6萬元，轉為損失2.3億元。若撇除黃金對沖損失的影響，經調整溢利6.47億元，跌幅會收窄至約27.1%。
淨減175間店 至3408間
截至9月底，集團全球共有3,408間店舖，淨減175間，其中包括2,931間「六福」店舖，遍及港澳、內地、、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、老撾、泰國、美國、加拿大及澳洲；另外，香港、澳門及內地擁有225間「金至尊」店舖。
六福指，金價期內屢創新高，影響銷情，疊加高基數效應，令香港、澳門及內地市場同店銷售受壓。猶幸內地市場及香港市場的同店銷售跌幅自9月起開始收窄，於上月1日至本月中旬期間，集團整體的同店銷售表現較第二季有所改善。金價急升雖然會影響銷售，但毛利率的提升將有助減低銷售下跌的影響。在消費者適應高金價後，黃金銷售有望回復正常。另外，鑽石產品需求仍然疲弱，集團將繼續積極推廣鑽石類別以外的定價首飾產品。
期望下半財年有較佳表現
集團指，對於中長線業務前景仍感審慎樂觀，未來仍將會擴展內地市場，並將投放更多資源積極拓展海外市場，計劃於本財年內在海外市場淨增長約15間店舖。由於下半財年對比上半財年基數較低，期望下半財年有較佳業務表現。
六福今日收報14.84元，跌0.36元或2.4%。