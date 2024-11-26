六福半年純利減54% 對沖黃金損手2.3億

集團指，金價飆升引致期內黃金對沖從去年同期的收益5,537.6萬元，轉為損失2.3億元。若撇除黃金對沖損失的影響，經調整溢利6.47億元，跌幅會收窄至約27.1%。

六福指，金價期內屢創新高，影響銷情，疊加高基數效應，令香港、澳門及內地市場同店銷售受壓。猶幸內地市場及香港市場的同店銷售跌幅自9月起開始收窄，於上月1日至本月中旬期間，集團整體的同店銷售表現較第二季有所改善。金價急升雖然會影響銷售，但毛利率的提升將有助減低銷售下跌的影響。在消費者適應高金價後，黃金銷售有望回復正常。另外，鑽石產品需求仍然疲弱，集團將繼續積極推廣鑽石類別以外的定價首飾產品。

期望下半財年有較佳表現

集團指，對於中長線業務前景仍感審慎樂觀，未來仍將會擴展內地市場，並將投放更多資源積極拓展海外市場，計劃於本財年內在海外市場淨增長約15間店舖。由於下半財年對比上半財年基數較低，期望下半財年有較佳業務表現。