共同富裕｜中紀委3500字警告銀行家整治享樂主義　多名金融界高層墮馬

內地近日重新強調「共同富裕」理念，金融界的高薪酬亦惹關注。其中中紀委上周，更發布長達3,500字的文章講述最新反貪工作，當中提及需要在金融和央企行業整治「享樂主義、奢靡之風」，令金融反貪、降薪討論再惹關注。
整治享樂主義
日前，中紀委網站突然刊發了一篇題為《堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰》的文章，講述金融、央企時提及多個要點，包括：
- 紀檢監察機關審查調查部門必須帶頭深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，堅定不移擔負「兩個維護」重大政治責任，確保全黨在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
- 深化對金融、央企領域和行業「四風」表現形式和特點的認識，堅決摒棄「例外論、特殊性、優越性、無關論、業務需要論」等錯誤論調，破除「金融精英論、唯金錢論、西方看齊論」等錯誤思想，整治過分追求生活「精緻化、品味高端化」的享樂主義和奢靡之風，糾治行業「潛規則」和「不正之風」，剷除「破窗」效應、「法不責眾心理」和「比爛心態」，不斷加固金融和央企領域落實中央八項規定精神的堤壩。
多名金融界高層墮馬
中紀委於2021年宣布巡視多個金融單位後，多名金融界高層墮馬，包括國壽前董事長王濱、招行前行長田惠宇均於今年相繼被正式起訴；體制外的明星投行家華興資本創辦人包凡最近亦傳失聯。