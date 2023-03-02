共同富裕｜中紀委3500字警告銀行家整治享樂主義　多名金融界高層墮馬

紀檢監察機關審查調查部門必須帶頭深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，堅定不移擔負「兩個維護」重大政治責任，確保全黨在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

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