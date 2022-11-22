共同富裕｜劉強東發信：京東高管減薪一至兩成 基層員工福利升級

京東創辦人兼主席劉強東（圖）發信員工，明年1月1日起京東高管要減薪一至兩成。（路透社）

京東集團（9618）創辦人兼主席劉強東向全體員工發信，表示要對員工和高管待遇進行「一升一降」。據內地傳媒報道，為提高基層員工福利待遇，集團決定自明年1月1日起針對高管降薪，副總監以上以及相對應等級以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10% 至20%不等，職位愈高降得愈多。

《科創板日報》報道稱，京東集團通過京東物流（2618）於今年7月26日完成收購德邦控股超過50%的股權，德邦物流也因此正式併入京東體系。隨着德邦物流的加入，京東體系的員工數量也將超過54萬人，這其中，大多數是物流一線員工。

劉強東在信中指出，「德邦現有的員工，不管是外包還是自有的，都是我們的兄弟，自2023年1月1日起，逐步為十幾萬德邦的兄弟們繳齊五險一金，確保每個德邦兄弟都能老有所養，病有所醫，為兄弟們提供基礎保障。過去，德邦的做法雖然合規合法，而且繳納的五險一金比例遠遠超過其他同類公司，但依然有很多外包兄弟不能像自有員工一樣享受全額五險一金待遇。我們會按照一定條件，逐步把外包兄弟轉化為德邦自己的員工！讓大家更有保障！」

100 億人幣基金助基層員工上樓

劉強東在信中又到，集團拿出100億元人民幣為包括德邦在內的集團基層員工設立「住房保障基金」，希望為工作滿5年的全體員工實現購房願望。這是循環無息貸款基金，意味著未來10年集團累積投入資金總額高達數百億元人民幣。

報道指出，京東集團董事會主席劉強東近期發布京東全員信，信中提到，為擴展員工子女救助基金規模，京東將拿出人民幣100億元，劉強東本人則捐款1億元支持。胡潤研究院此前發布的《2022 胡潤慈善榜》顯示，劉強東過去一年共捐贈人民幣149億元，首次成為「中國首善」。