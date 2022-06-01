共派千萬｜華置百周年慶生賞 百歲人瑞百日嬰兒有獎

華人置業行政總裁陳凱韻指，集團過去100年在香港、內地及英國穩步發展，未來將持續努力回應大家的期待。

華人置業(127)於本月26日成立滿100年，並推出「華人置業百年慶生賞」，送出禮品予顧客、學生、嬰兒、父親及長者，並且向每位員工派發1萬元的購物現金券，總值接近1,000萬元。行政總裁陳凱韻指，集團過去100年在香港、內地及英國穩步發展，未來將持續努力回應大家的期待。

員工位位派萬元

於本月6月至30日，顧客只要在華置管理的The ONE、皇室堡或The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP(網上商店)消費滿500元，再視乎身份證號碼包含多少個「指定數字及字母」——0、1、2、6、C、E(代表集團於2022年6月26日成立滿100年），即可獲贈價值高達300元的The ONE或皇室堡購物現金券及網上商店優惠碼卡，同時賺得The ONE Club或WINDSOR CLUB加倍會員積分。

學生滿分考券賞百元

另外，持有效學生證的學生在The ONE或皇室堡作任何消費，並且向顧客服務中心出示100分或滿分的功課、測驗卷或考試卷，可獲得皇室戲院電影禮券、玩具站100元購物現金券或fluorecare新冠肺炎抗原檢測試劑盒6盒。

另外，適逢父親節下，市民向The ONE或皇室堡顧客服務中心出示今年3月19日的「出世紙」，從而證明該嬰兒於今年6月26日出生100日，將獲贈荷花親子500元購物現金券。如果此獎賞的領取人為該嬰兒的父親，更可額外獲贈價值500元的雙妹嚜精選禮品包。

此外，向The ONE或皇室堡顧客服務中心出示1922年6月26日或之前出生的香港身份證，證明自己已經年滿 100 歲，可獲贈The ONE或皇室堡500元購物現金券。為照顧長者，此獎賞接受他人代領，惟代領人必須同時出示長者的身份證副本及授權書正本。

以上禮品的換領全部名額有限，先到先得，換完即止。