冀派息率50% 重返疫前 滙控明年復派季息 股價漲

獅王大吼

獅王滙豐控股(005)昨放榜，上半年普通股股東應佔盈利82.9億美元(約646.6億港元)，按年升13.9%，較市場預期最少跌逾兩成為佳，另派中期息每股9美仙，漲近29%，派息亦多於預期，並預告明年及2024年派息率約為50%，冀盡快將股息回復至新冠肺炎疫情前水平，2019年度全年共派息51美仙。該股又指將計劃明年恢復派發季度股息。

受業績及派息勝預期帶動，滙控昨最多飆6.2%，收市仍漲近半成，報51.85元，成交24.3億元，倫敦股價於晚上8時半曾升7.9%，報554.2便士(約53.2港元)，較本港收市再升1.3%。

半年稅前盈利跌15% 勝預期

滙控期內列帳基準稅前盈利91.8億美元，跌15.3%，亦勝預期，預期信貸損失錄近11億美元提撥，去年同期撥回7.19億美元，反映經濟趨不明朗和通脹加劇的額外準備。

滙控行政總裁祈耀年表示，上半年收入增長動力加強，成本受嚴格控制，在擴展和改革業務方面取得進展，有信心有形股本回報率目標明年起將至少可達到12%，創10年最佳，現為9.9%。他又指，明白股息對所有股東的重要性，故希望盡快將股息恢復至疫情前水平。另外，今年不太可能進一步回購股份，但未來數年可將超出執行策略所需的剩餘資本回饋股東。

另外，按現市場對環球央行息率的共識，集團預期今年貸款可達中單位數增長，料淨利息收益至少達310億美元，明年則約達370億美元。

祈耀年：分拆影響負面

對於有股東建議分拆亞洲業務上市，祈耀年稱，已尋求財務及法律意見，連同內部研究，分拆料為集團帶來負面影響，需時3至5年外，亦要花費數十億美元，最終仍可能失敗收場，現時最佳提升回報方法，是專注執行早前所定下策略。財務總監邵偉信補充指，滙控因總部設於倫敦，當地有稅務優惠，另設亞洲總部或需額外稅務開支，分拆亞洲業務，可能在整體議價能力會因公司規模下降而受損。

邵偉信透露，上半年內房相關貸款3億美元減值撥備，當中第二季佔約1.5億美元，料下半年撥備再增加。內房相關貸款涉200億美元，其中120億美元為離岸貸款，不涉及爛尾樓。

高盛料股價正面 看70元

摩根士丹利指，滙控第二季基礎稅前盈利及收入均勝預期，調高有形股本回報率指引升至逾12%，目標價由59元上調至61.3元，評級維持「與大市同步」，另調高今明兩年盈利預測分別14.9%及8.9%。高盛指有形股本回報率指引，較其及市場預期約11%為高，派息政策對股價有正面反應，維持「買入」評級及70元目標價。