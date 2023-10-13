熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-13 18:28:00

内地「公募一哥」千合資本王亞偉據報遭拘留調查

分享：

内地「公募一哥」千合資本王亞偉據報遭拘留調查。

內地金融界再現風波，外電報道，有「公募一哥」之稱的深圳千合資本管理有限公司及香港Top Ace資產管理公司的創辦人王亞偉，今（13日）傳出遭內地當局拘留調查，據報或與浙江省政協副主席朱從玖案有關。

 

王亞偉最近數周已失聯

《路透社》引述數位消息人士報道，有「公募一哥」之稱的王亞偉目前正被中國政府拘留並調查，而他最近數周最近數周已失聯。路透亦就事件向相關持份者查詢，惟無法聯絡上王亞偉，亦未能從Top Ace方面取得回應。

千合資本官網顯示，52歲的王亞偉，曾經任職華夏基金管理公司副總裁，自2012年辭職後，便創辦Top Ace及千合資本。王亞偉自2009年至2011年，已連續三年被《福布斯》中文版，評為「中國基金經理第一名」。

内地「公募一哥」千合資本王亞偉據報遭拘留調查。

資料顯示，Top Ace公司在海外私募作投資，而且主要投資中概股，包括包括奇虎360 、鳳凰新媒體、迅雷、諾亞控股有限公司、人人網等。

內媒《每日經濟新聞》去年曾報道，千合資本的資金管理規模跌破100億人民幣，而且已長達多月沒有推出新產品，而旗下也存在著多隻產品管理規模低於500萬元的情形

朱從玖案涉及嚴重違紀違法

至於朱從玖案，則涉及嚴重違紀違法調查。據中紀委網站指，58歲的朱從玖曾在中國證券監督管理委員會任職，之後調任浙江省，擔任10年浙江省副省長，今年1月甫當選浙江政協副主席，惟5月就因涉嫌嚴重違紀違法而落馬，接受中紀委與國家監委紀律審查和監察調查。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受