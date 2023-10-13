内地「公募一哥」千合資本王亞偉據報遭拘留調查。

內地金融界再現風波，外電報道，有「公募一哥」之稱的深圳千合資本管理有限公司及香港Top Ace資產管理公司的創辦人王亞偉，今（13日）傳出遭內地當局拘留調查，據報或與浙江省政協副主席朱從玖案有關。
王亞偉最近數周已失聯
《路透社》引述數位消息人士報道，有「公募一哥」之稱的王亞偉目前正被中國政府拘留並調查，而他最近數周最近數周已失聯。路透亦就事件向相關持份者查詢，惟無法聯絡上王亞偉，亦未能從Top Ace方面取得回應。
據千合資本官網顯示，52歲的王亞偉，曾經任職華夏基金管理公司副總裁，自2012年辭職後，便創辦Top Ace及千合資本。王亞偉自2009年至2011年，已連續三年被《福布斯》中文版，評為「中國基金經理第一名」。
資料顯示，Top Ace公司在海外私募作投資，而且主要投資中概股，包括包括奇虎360 、鳳凰新媒體、迅雷、諾亞控股有限公司、人人網等。
內媒《每日經濟新聞》去年曾報道，千合資本的資金管理規模跌破100億人民幣，而且已長達多月沒有推出新產品，而旗下也存在著多隻產品管理規模低於500萬元的情形
朱從玖案涉及嚴重違紀違法
至於朱從玖案，則涉及嚴重違紀違法調查。據中紀委網站指，58歲的朱從玖曾在中國證券監督管理委員會任職，之後調任浙江省，擔任10年浙江省副省長，今年1月甫當選浙江政協副主席，惟5月就因涉嫌嚴重違紀違法而落馬，接受中紀委與國家監委紀律審查和監察調查。