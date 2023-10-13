内地「公募一哥」千合資本王亞偉據報遭拘留調查。

內地金融界再現風波，外電報道，有「公募一哥」之稱的深圳千合資本管理有限公司及香港Top Ace資產管理公司的創辦人王亞偉，今（13日）傳出遭內地當局拘留調查，據報或與浙江省政協副主席朱從玖案有關。

王亞偉最近數周已失聯

《路透社》引述數位消息人士報道，有「公募一哥」之稱的王亞偉目前正被中國政府拘留並調查，而他最近數周最近數周已失聯。路透亦就事件向相關持份者查詢，惟無法聯絡上王亞偉，亦未能從Top Ace方面取得回應。

據千合資本官網顯示，52歲的王亞偉，曾經任職華夏基金管理公司副總裁，自2012年辭職後，便創辦Top Ace及千合資本。王亞偉自2009年至2011年，已連續三年被《福布斯》中文版，評為「中國基金經理第一名」。