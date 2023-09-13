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財經
2023-09-13 04:29:51
日報

再促撤辣｜按息攀逾4厘 15年高 港銀本月恐加P 樓市添壓

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樓市

有分析指，本港二手樓價要再跌10%，才能令家庭負擔比率回落至45%低位。(資料圖片)

本港兩大指標銀行新造按揭的實際息率將升至4.125厘的逾15年高水平，市場預料在銀行資金成本持續增加下，其他銀行不但會跟加按息，下周美國聯儲局議息後，或會再加最優惠利率(P)，憂慮會進一步重壓已然見疲弱的樓市，業界並再敦促政府「撤辣」。

中銀香港

中銀擬將H按封頂息由P減2.25厘，調整至P減1.75厘，下周一生效。(資料圖片)

中銀緊跟滙豐 上調封頂息半厘

樓市淡靜加上與樓按相關的1個月港元拆息(HIBOR)持續高企逾4厘、昨處約4.62厘水平，銀行索性棄搶樓按生意，大加按息以紓緩資金成本壓力。繼滙豐銀行上周突然調整新造按揭的封頂息後，中銀香港(2388)亦跟加，將封頂息由P減2.25厘，調整至P減1.75厘，即實際按息上調半厘，至4.125厘，下周一生效，樓花則本月30日生效，調整幅度與生效日期與滙豐一致。同時，中銀亦將樓按現金回贈降至1.75%至2%。

中銀指，集團會按市場情況及客戶需求等各方面，不時重檢按揭服務條件，保持業務競爭力。

按揭

每百萬月供增6% 租平過供更明顯

在按息上調半厘後，以30年期計，每100萬元按揭貸款額，每月供款增加約285元或6.2%，至4,846元；以現時平均按揭貸款額約500萬元計，每月供款則增加1,429元，壓力測試下的最低月入增加2,663元，至50,634元。

中原按揭董事總經理王美鳳相信，會再有其他銀行跟隨加按息；以現時市場租金水平及近月租金回報率介乎2.4厘至2.8厘看，「租平過供」的情況將更明顯，樓市料進一步受壓；在這情況下，以往預防樓市過熱的「逆周期措施」已不合時宜且「綁手綁腳」，建議政府撤銷物業買賣辣稅，以助樓市平穩發展及維持適度流轉率，避免陷入持續性積弱市道。

王美鳳又指，在兩行是次調整按息的寬限期間，或會令正在或短期內申請按揭及考慮轉按人士加快步伐趕尾班車。事實上，自滙豐上周爆出加按息後，據中原按揭客戶個案統計，本月9日至11日三天按揭申請量增3倍，提醒最近入市又或選擇180天即供成交期新盤買家趕快申請按揭，以避過息率上調。

銀行按揭陷寒冬 樓價料挫一成

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，近月物業新買宗數已回到沙士時期水平，銀行按揭業務主要靠早前政府放寬按揭成數掀起的轉按潮驅動，不過今次按息調整將不利樓市氣氛，未來成交會進一步委縮，並重創轉按市場，銀行按揭業務會進入寒冬期。至於息口走勢，他估計銀行不會再次主動調整按揭封頂利率，但不排除P仍然有機會上升。

另外，彭博亦有研究估計，本港有機會再加P，指樓價由高峰累挫逾15%，較200周平均低8.3%，為過去20年從未見過，反映整體升市已結束，過去4年置業人士均已損手。彭博預計，二手樓價未來12個月再跌10%，因屆時才有機會令家庭負擔比率回落至45%的低位。

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