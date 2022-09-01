再停向歐供氣三日 俄羅斯天然氣公司上半年利潤破紀錄

俄羅斯以北溪一號管道需要維修為由，周三（8月31日）起暫停向歐洲供應天然氣，此舉增加歐洲部分國家經濟冬季實施能源配給的可能。歐洲指摘俄羅斯將能源武器化，德國稱有能力應對為期三日的中斷。
俄羅斯天然氣公司（Gazprom）宣布，北溪一號（Nord Stream 1）管道會於8月31日至9月3日暫停供應天然氣。德國能源監管機構負責人Klaus Mueller表示，只要俄羅斯能按既定日期恢復天然氣供應，德國有能力應付為期3日中斷供應的情況。
有別於上次維修是由北溪一號營運商宣布，Gazprom今次直接宣布管道維修消息，而且僅提前兩周宣布消息。Gazprom表示，是次需維護俄羅斯聖彼得堡西北部、北溪一號起點Portovaya內的唯一壓縮機，會與德國西門子（Siemens）專家共同進行維修。
西門子公司周三表示不會參與維修，但強調隨時可向 Gazprom提供建議。
德國目前天然氣儲備已達到總量的83.65%，接近於10月1日時達至85%的目標。惟德國政府警告，除非企業及民眾皆採取節能措施，否則11月1日時達至95%的目標將難以達成。部分歐洲民眾自願減少能源消耗，包括限制使用電器，同時企業正為當地可能實施配給措施做準備。
德國天然氣儲備10月將達85%的目標
另外Gazprom日前公布上半年業績，僅管面對制裁的壓力及不利的外部環境，但由於能源價格高漲，公司仍錄得破紀錄的2.5萬億盧布，即約417.5億美元的利潤，並會派發中期股息，令公司在俄羅斯急升3成。
Gazprom在6月份時取消了2021年股息派息，是該公司自1998年以來首次沒有支付股息，該決定使該公司股價下跌30%。