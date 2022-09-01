再停向歐供氣三日 俄羅斯天然氣公司上半年利潤破紀錄

俄羅斯以北溪一號管道需要維修為由，周三（8月31日）起暫停向歐洲供應天然氣，此舉增加歐洲部分國家經濟冬季實施能源配給的可能。歐洲指摘俄羅斯將能源武器化，德國稱有能力應對為期三日的中斷。

俄羅斯天然氣公司（Gazprom）宣布，北溪一號（Nord Stream 1）管道會於8月31日至9月3日暫停供應天然氣。德國能源監管機構負責人Klaus Mueller表示，只要俄羅斯能按既定日期恢復天然氣供應，德國有能力應付為期3日中斷供應的情況。

有別於上次維修是由北溪一號營運商宣布，Gazprom今次直接宣布管道維修消息，而且僅提前兩周宣布消息。Gazprom表示，是次需維護俄羅斯聖彼得堡西北部、北溪一號起點Portovaya內的唯一壓縮機，會與德國西門子（Siemens）專家共同進行維修。

西門子公司周三表示不會參與維修，但強調隨時可向 Gazprom提供建議。