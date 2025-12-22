再多3新股明掛牌 諾比侃暗盤升近3倍 一手中籤率僅3%｜新股IPO

明日有3隻新股掛牌，分別為AI科技公司諾比侃(2635)、科技健康平台輕鬆健康(2661)及生物醫藥科技公司翰思艾泰-B(3378)。其中諾比侃及輕鬆健康暗盤均高收，而翰思艾泰於暗盤場收市分化。
諾比侃暗盤升近3倍 一手賺逾萬元
綜合三大暗盤場，諾比侃於輝立暗盤收報300元，較招股價80元升220元或275%，未計手續費，一手50股帳面賺11,000元。富途暗盤收報300.4元，較招股價升220.4元或275.5，未計手續費，一手50股帳面賺13,775元。耀才暗盤收報296元，較招股價升216元或270%，未計手續費，一手50股帳面賺10,800元。
根據最新招股結果，諾比侃每股以80元定價，所得款項淨額2.57億元。該股公開發售部分，超額認購187.74倍，一手中籤率僅3%。
輕鬆健康暗盤升逾倍 一手賺5804元
輕鬆健康於三大暗盤場同樣收報51.7元，較招股價22.68元升29.02元或127.95%，未計手續費，一手200股帳面賺5,804元。
根據最新招股結果，輕鬆健康每股以22.68元定價，所得款項淨額5.13億元，一手中籤率僅6%。
翰思艾泰暗盤場收市分化
翰思艾泰於輝立暗盤收報27.26元，較招股價32元跌4.74元或14.81%，未計手續費，一手100股帳面蝕474元。富途暗盤收報32.66元，較招股價升0.66元或2%，未計手續費，一手100股帳面賺66元。耀才暗盤收報227.52元，較招股價跌4.48元或14%，未計手續費，一手100股帳面蝕448元。
根據最新招股結果，翰思艾泰每股以32元定價，所得款項淨額5.31億元，一手中籤率僅1%。