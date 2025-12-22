再多3新股明掛牌 諾比侃暗盤升近3倍 一手中籤率僅3%｜新股IPO

明日有3隻新股掛牌，分別為AI科技公司諾比侃(2635)、科技健康平台輕鬆健康(2661)及生物醫藥科技公司翰思艾泰-B(3378)。其中諾比侃及輕鬆健康暗盤均高收，而翰思艾泰於暗盤場收市分化。

諾比侃暗盤升近3倍 一手賺逾萬元

綜合三大暗盤場，諾比侃於輝立暗盤收報300元，較招股價80元升220元或275%，未計手續費，一手50股帳面賺11,000元。富途暗盤收報300.4元，較招股價升220.4元或275.5，未計手續費，一手50股帳面賺13,775元。耀才暗盤收報296元，較招股價升216元或270%，未計手續費，一手50股帳面賺10,800元。