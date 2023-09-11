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財經
2023-09-11 04:29:56
日報

再度領先｜半年增長跑贏 保誠深耕本地 市佔晉港第二

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保誠 林智剛

林智剛指，保誠的理財顧問業務、離岸新造業務及定期保費業務，均在港排名第一。­

中港通關後保險業界大反彈，在內地客復甦明顯下，本地客源同步反彈的險企尤其跑出。保誠(2378)香港行政總裁林智剛表示，除了內地客市場，集團亦重視本地生意，上半年加深了本地市場的滲透力，本地年度保費等值銷售額(APE)按年飆56%，遠高於整體市場僅10%的增長，帶挈上季以APE計的在港整體市佔率達15.2%，按季多1.8個百分點，較2019年第二季、即新冠肺炎爆發前高4.2個百分點。

保誠香港上半年整體APE大升3.79倍，為市場整體增長的5倍，離岸業務及在岸業務APE比例分別為59%及41%，與市場情況相近。

林智剛指，保誠已重奪保險業領先地位，而集團重視的三大策略，包括理財顧問業務、離岸新造業務及定期保費業務，均在港排名第一，當中理財顧問APE連續兩季摘冠，上季市佔率達33%。他又指，集團未來以著重四大範疇，包括繼續拓展本地生意；服務人性化，投放資源以提升數碼化渠道；產品設計全方位及以客為主；以及增聘以提升銷售渠道。

半年聘千二人 全年目標請4千人

對於增聘方面，林智剛表示，集團目前有約2萬名理財顧問，並已在上半年招聘了近1,200人，並有望在年底完成招聘共4,000人的目標。

78%揀美元保單 高端客率先回流

至於內地客業務，他指相關增長隨本港入境數字攀高，而隨著7至8月入境數字持續改善，故對未來增長仍有信心；即使內地客數目仍未重返疫情前，惟每份保單的平均APE卻已遠高疫前，反映高端客戶是最率先回流的一群。保誠上季每份保單的平均APE為12.07萬元，較去年第二季增加5.01萬元，大漲71%。另外，上季以APE計的美元購買保單比例最高，達78.1%，其次為港元有15.6%，人民幣則僅5.9%。

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