再有國際品牌撤出中國 ZARA姊妹品牌網店7月底停運

繼美國品牌American Eagle後，再有國際品牌撤出中國。近日，ZARA同系品牌Bershka、Pull & Bear及Stradivarius在內地天貓電商平台（Tmall）宣布，將於7月31日起停止銷售品牌系列商品，網上客戶服務熱線會維持服務至8月底，意味這三個品牌會完全撤出內地。

三個服裝品牌均在ZARA母公司Inditex的旗下，據報在中國新冠疫情爆發後業務已大幅縮減。於2020年1月起的一年間，三個品牌的店舖數目大幅縮減，Pull & Bear的數目由65間減至6間、Bershka由62間減至7間、Stradivarius則由35間減至零。Pull & Bear及Bershka其他實體店舖亦於其後全部關閉，只剩下網上銷售業務。儘管三個品牌在天貓的粉絲數量均在400萬以上，不過Inditex首次出現季度虧損以來，而中國的業績亦一直沒有起色。

Inditex目前在內地仍經有店舖的品牌，ZARA於1月底共133店舖；Massimo Dutti 及Oysho分別有70及61間店舖，而Zara Home共有39個銷售點。