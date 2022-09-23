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財經
2022-09-23 09:41:03

再有百億新股集資！中創新航今起招股籌135億元

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再有百億新股集資！中創新航今起招股籌135億元

再有百億新股集資！中創新航今起招股籌135億元，天齊鋰業為基石投資者。（網上圖片）

內地電動車電池生產商中創新航（3931）今日起招股，最多集資135.58億元。中創新航會以每股招股價3851元，發行約2.65億股H股，其中5% 為本地公開售，95%為國際配售，每手100H股入場費為5,151.4元，預期106日掛牌。

上游鋰礦巨頭天齊鋰業（9696）公布，計劃以不超過1億美元（約7.8億港元）自有資金，作為基石投資者，參與認購中創新航首次公開發行的境外上市外資股。天齊鋰業解釋，認購有利雙方在資源整合、技術支持、業務協同等方面的競爭優勢，鞏固雙方的戰略合作關係，為雙方創造更大的商業價值。資料顯示，天齊鋰業今年7月在港上市時，中創新航亦以基投身份認購約5,000萬美元新股「撐場」。

該公司副總裁兼聯席公司秘書戴穎形容基礎投資者陣容強大，包括上下游產業公司，惟不願透露基投名單及認購金額。據報道，除天齊鋰業外，A股精測電子亦披露旗下子企擬以不多於２億元人民幣自有資金、作為基投參與認購，雙方早於今年3月已簽訂戰略合作夥伴協議。

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招股文件顯示，中創新航為中國第三大動力電池企業，於2021年裝機量計算，市場份額為5.9%，前兩位為寧德時代（市場份額為52.1%）及比亞迪（市場份額為16.2%）。該公司2021年全年純利1.4億元人民幣。

萬物雲傳中下限定價

新股市場仍然淡靜，今日截止認購的零跑汽車（9863）據報僅錄得1.18億元孖展認購，相當於公開發售集資8.11億元的部分遠未足額。昨天第一日招股的醫療器械公司百德醫療（6678）獲借出1,098萬元孖展，亦未足額。

至於內房企萬科（2202）旗下物業管理公司萬物雲（2602）昨日「截飛」，市場消息稱，該公司計劃以每股49.35元定價，在招股範圍的中下限。以此價計萬物雲集資所得約57.6億元。

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