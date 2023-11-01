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財經
2023-11-01 04:30:15
日報

再跌有限｜港股憧憬否極泰來

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港股

恒指連跌3個月，累挫2,966點或近15%。(中新社)

港股10月縱未至於應驗「股災」，惟仍在1,462點的波幅下插水697點或3.9%，至17,112點收場，連跌3個月，累挫2,966點或近15%。展望本月，過去10年11月五升五跌，市場對本月港股能否反彈縱有分歧，惟普遍認為好消息出現機會較壞消息高，包括內地或加大力度救經濟，以及中美關係回暖等，料大市再跌空間有限。

內地製造業採購經理指數錄收縮，中港股走弱。恒指收市跌293點或1.7%；國企股指數報5,861點，失98點或1.7%，全月累跌4.7%；恒生科技指數報3,759點，跌95點或2.5%，全月跌4.1%。A股方面，上證綜合指數昨報3,018點，跌2點或0.1%，全月跌近3%。

80隻藍籌中，上月大贏家為翰森製藥(3692)，全月累升38.3%；舜宇光學(2382)及石藥集團(1093)緊隨其後，分別累漲19.8%及19%。至於藍籌10月輸家為李寧(2331)，全月挫27.2%；其次為百度集團(9888)失23%，信義光能(968)亦大跌21.5%。

上月大市走弱，成交亦見低迷，10月日均成交額只有787億元，按月少近13%，較今年1月近1,400億元更勁挫逾四成。日均成交宗數亦按月少8%，至約153萬宗，為2020年1月以來近4年最少。

歷年11月五升五跌

統計過去10年港股的11月表現，當中5次升市升幅介乎2.9%至26.6%；相反5次跌市跌幅僅0.04%至7.5%。當中去年7月至10月連跌4月、累瀉32.8%後，11月則彈26.6%。

雖然市場普遍未預料本月有明顯反彈，但內地昨在北京召開中央金融工作會議，強調要強化監管及化解風險，加上中美積極推動「習拜會」，料有助稍紓緩市場壓力。

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