冠君半年分派少13% 稱零售動力不斷減弱 需時消化寫字樓供應

集團指，花園道三號商廈有更多來自資產管理公司和家族辦公室的租賃查詢，並於報告期內引入一批新的小型租戶，截至6月底止寫字樓出租率82.3%，較去年底少0.5個分點；目前，已有超過20%於明年到期的租約確認續約。由於續租租金於上半年持續下跌，該物業的現收租金6月底止跌至每方呎89.5元，少2.4%，因此租金收益減少9%，至5.71億元。

朗豪坊寫字樓出租率跌 6.2 個百分點

朗豪坊的寫字樓方面，由於新冠肺炎疫情後內地醫療美容旅遊的復甦速度較預期慢，一些美容和醫療租戶縮減業務規模，令出租率跌6.2個百分點，至87.1%，目前生活時尚行業租戶所佔面積仍達69%。現收租金跌3.7%，至每方呎44.2元，租金收益少4.5%，至1.66億元。

朗豪坊商場回復悉數租出狀態 租金收入多 8%

至於朗豪坊商場租戶的銷售額錄得2.3%的升幅，而美妝美容類別繼續成為增長動力。受本地旅客淨流出影響，商場的零售銷售增長趨勢在第二季開始放緩。截至6月底止，商場再度回復悉數租出的狀態，去年底為98.6%，租金收益升3.3%，至3.78億元；基本租金收入多8%，至2.42億元，分成租金收為1.07億元，增2.6%；現收租金每方呎187.2元，升1%。