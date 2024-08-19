冠君半年分派少13% 稱零售動力不斷減弱 需時消化寫字樓供應

冠君產業信託(2778)公布截至6月底止半年可分派收入5.44億元，按年減少11.9%；每基金單位分派8.09仙，跌12.7%。期內租金收益總額11.15億元，少4.5%；物業收益淨額9.54億元，跌4.1%；至於物業估值614億元，較去年低少2.4%；資產負債比率23.1%，多0.3個百分點。
花園道三號出租率82.3% 租金收益少9%
集團指，花園道三號商廈有更多來自資產管理公司和家族辦公室的租賃查詢，並於報告期內引入一批新的小型租戶，截至6月底止寫字樓出租率82.3%，較去年底少0.5個分點；目前，已有超過20%於明年到期的租約確認續約。由於續租租金於上半年持續下跌，該物業的現收租金6月底止跌至每方呎89.5元，少2.4%，因此租金收益減少9%，至5.71億元。
朗豪坊寫字樓出租率跌6.2個百分點
朗豪坊的寫字樓方面，由於新冠肺炎疫情後內地醫療美容旅遊的復甦速度較預期慢，一些美容和醫療租戶縮減業務規模，令出租率跌6.2個百分點，至87.1%，目前生活時尚行業租戶所佔面積仍達69%。現收租金跌3.7%，至每方呎44.2元，租金收益少4.5%，至1.66億元。
朗豪坊商場回復悉數租出狀態 租金收入多8%
至於朗豪坊商場租戶的銷售額錄得2.3%的升幅，而美妝美容類別繼續成為增長動力。受本地旅客淨流出影響，商場的零售銷售增長趨勢在第二季開始放緩。截至6月底止，商場再度回復悉數租出的狀態，去年底為98.6%，租金收益升3.3%，至3.78億元；基本租金收入多8%，至2.42億元，分成租金收為1.07億元，增2.6%；現收租金每方呎187.2元，升1%。
料租金收益將持續面對下行風險
集團指，上半年業績繼續受到高息環境所影響，雖然整體旅客人數穩健增長，但港元偏強遏抑消費，促使本地人大舉外遊。至於中環甲級寫字樓市場的整體租賃動力持續低迷。雖然市場普遍預期利率將於下半年開始下跌，但減息幅度仍存在不確定性。全球經濟前景亦因地緣政治緊張和政策風險而蒙上陰影。由於寫字樓物業供應充裕，加上疫後消費行為的變化，本信託的經營環境仍可能面對挑戰。另外，近幾個月來，香港零售銷售的增長動力不斷減弱，而市場亦需要一些時間去消化寫字樓供應。在這種背景下，集團租金收益將持續面對下行風險。由於上半年到期的利率掉期合約利率較低，導致平均實際利率於到期後隨之上升，因此預計全年融資成本將高於去年。
冠君今日收報1.69元，升0.04元或2.4%，成交額228萬元，市值102.2億元。