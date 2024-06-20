凱基料恒指下半年上望20900點　薦11潛力股

凱基亞洲認為今年下半年好淡爭持格局會稍為轉至傾向利好因素；圖左起為溫傑及凱基投顧董事長朱晏民。

凱基亞洲今日發布下半年市場展望，該行認為今年下半年好淡爭持格局會稍為轉至傾向利好因素，包括樓市「組合拳」加快內地房地產觸底；國企積極的股東分紅；內地北水及外圍資金流入估值相對低廉的港股。該行以的基礎情境是恒生指數未來6個月較大機會達20,900點，每股盈利增7.5%，對應預測市盈率10.22倍，一年最大潛在升幅22%。

五大投資主題 看好騰訊平保港交所

該行推介五大投資主題，包括營運受惠經濟上行的騰訊控股（700）及港交所(388)；受惠內地樓市政策鬆綁的平安保險（2318）及海爾智家（6690）；受惠國企改革的聯通（762）及建設銀行（939）；受惠電力需求增長的華潤電力（836）及東方電氣（1072）；以及積極走出去擴展業務的安踏（2020）、攜程（9961）及泡泡碼特（9992）。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，雖然近月內地部分經濟數據不及預期，反映增速有所放緩，但受惠首季經濟表現理想，加上中央已加推不同刺激政策，料今年有望達成5%的經濟增長目標。港股方面，基於內地經濟有望穩健增長，加上估值吸引，資金有機會進一步流入，帶動恒指突破上半年高位；惟看好之餘，投資者應該持續關注地緣政局變化，如美國有機會宣布更多制裁措施，為相關股份股價帶來壓力。但他相信，港股在18,000點水平，機構投資者會繼續掃貨，資金會持續流入。