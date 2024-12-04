凱基：恒指明年看23200點 留意三大主題 推介7股

溫傑表示，儘管中美關係會是明年中港股最大風險，但樂觀而言，特朗普宣稱對中國進口貨物徵收60%關稅，或僅是談判手段，最終關稅比率及覆蓋範圍仍屬未知數。此外，考慮到中央財政部指仍有刺激經濟政策尚未出台，故此對後市未至太悲觀。從估值看，他指市場預測明年企業盈利增長5.1%，因此23,200點所對應的預測市盈率為10.5倍，稍高於10年均值10.26倍。

焦點股包括招行中建築攜程

他又建議投資者留意三大投資主題，包括受惠中央政策、地緣政治低敏感、積極出海擴業務，並推介7股，包括招商銀行(3968)，目標價43元；平安保險(2318)，目標價57.5元；中國建築國際(3311)，目標價11.9元；騰訊控股(700)，目標價507元；中國移動(941)，目標價80.9元；攜程(9961)，目標價625.3元；比亞迪(1211)，目標價319.1元。

聯儲局2026年或重啟加息

凱基投顧董事長朱晏民表示，明年全球增長料與今年相近，最大變數仍在特朗普上任美國總統後的政策，目前仍難以判斷，但對通脹影響肯定不利，預計聯儲局或在明年再出手減息2至3次，並達低點，至3.75厘至4厘水平，並在2026年重啟加息。他預計，美國標指明年回報或在6%至12%之間，首季可維持升幅，惟次季開始反映特朗普政策並出現震盪，下半年風險進一步加大，整體下半年表現優於上半年。

