凱柏峰加價 二手續悶 新盤下半年開局搶攻

趕追落後

受今年首季第五波新冠肺炎疫情肆虐影響，窒礙發展商的新盤銷售部署，令一手成交量受挫。綜合土地註冊處數據，今年上半年累錄4,735宗一手私宅買賣登記，創自2013年上半年一手新例後的18個半年度新低；分析料下半年發展商將積極推盤追趕所落後的進度，而個別地區二手表現仍然受壓。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，目前市場仍然積聚不少購買力等待釋放，只要發展商定價貼市，採取「先求量、再求價」策略，相信下半年一手新盤買賣登記量將在上半年的低基數下，將出現較顯著反彈。他估計下半年一手私宅買賣登記可錄約9,000宗，較上半年增90%，平均每月料錄約1,500宗。

凱柏峰II折實入場價637萬

據統計，信和置業(083)上半年售出約1,800伙，較去年同期急增約1.2倍。集團夥嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I兩輪銷售後累沽463伙；凱柏峰II亦已推首批138伙，扣除最高16%折扣優惠，折實價636.88萬至1,275.03萬元，折實呎價17,417至19,828元，折實平均呎價18,378元。信置執行董事田兆源指，今批定價較凱柏峰I加價約0.5%至1%，主要由於景觀及位置更佳，短期內公布收票安排。凱柏峰第3期亦已批預售，涉644伙。

去年售逾2,850伙的「賣樓王」新鴻基地產(016)，上半年只售出約900伙，意味下半年要沽最少1,950伙才達去年水平。不過新地已計劃多盤應市，打頭陣有屯門NOVO LAND第1A期，涉824伙，料月內推售；全項目提供4,585伙。另大埔白石角Silicon Hill第2A及2B期已獲批預售，共1,295伙。

其他新盤方面，由會德豐地產牽頭發展的啟德跑道區承豐道23號，兩期共1,219伙，預告短期內開展推介工作；恒基地產(012)粉嶺馬適路8號項目有機會月內推出，兩期共1,700伙。

新都城連續三個周末「捧蛋」

新盤主導樓市，二手續淡靜。中原地產十大屋苑周末錄8宗成交，上周末僅1宗，惟7個屋苑「零成交」，包括新都城連續3個周末捧蛋，交投集中新界，嘉湖山莊錄4宗最多。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，大型新盤在收票或醞釀開售，部分購買力回流二手，陸續有業主減價促成交易。