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財經
2023-11-21 15:33:00

凱雷投資悉售麥當勞中港股權麥當勞接貨 作價18億美元回報6.7倍 (更新)

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凱雷投資悉售麥當勞中港股權 麥當勞接貨

麥當勞(McDonald's)宣布，收購凱雷投資(Carlyle)所持麥當勞內地、香港及澳門28%股權。(資料圖片)

麥當勞(McDonald's)宣布，收購凱雷投資(Carlyle)所持麥當勞內地、香港及澳門股權，收購完成後，麥當勞在後者持有的股權將由20%增加至48%。中信財團則維持持有餘下52%股權。

麥當勞主席兼行政總裁Chris Kempczinski指，內地市場為該集團第二大市場，於2017年至今，餐廳數目倍增至逾5500間。另外，他又指，內地持續增長的消費需求將定帶來巨大機遇，內地亦是麥當勞全球增長最快的市場，將受益其長期發展的潛力。

【11月21日更新】最新外電引述消息人士透露，是次交易作價約18億美元，投資回報率6.7倍。消息指，今次麥當勞對凱雷持股的收購較此前出售計劃更佳。麥當勞的中港持股比例亦由20%增至48%。

內地餐廳數目擬增至1萬間

中信資本董事長兼首席執行官、麥當勞中國董事會主席張懿宸則指，目標內地市場於2028將擁有逾1萬間餐廳。

麥當勞指，預期上述交易將於明年首季完成。該股美股開市初段曾報276.02美元，升0.1%。

中信財團仍持有52%股權

資料顯示，中信股份(267)、中信資本、凱雷及麥當勞於2017年達成戰略合作並成立新公司，以20.8億美元(約161.4億港元)收購麥當勞在內地和香港的業務，並為麥當勞未來20年在內地和香港的主特許經營商。中信股份和中信資本在新公司將持有共52%的控股權，凱雷和麥當勞分別持有28%和20%股權。

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