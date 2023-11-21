凱雷投資悉售麥當勞中港股權麥當勞接貨 作價18億美元回報6.7倍 (更新)

麥當勞(McDonald's)宣布，收購凱雷投資(Carlyle)所持麥當勞內地、香港及澳門股權，收購完成後，麥當勞在後者持有的股權將由20%增加至48%。中信財團則維持持有餘下52%股權。

麥當勞主席兼行政總裁Chris Kempczinski指，內地市場為該集團第二大市場，於2017年至今，餐廳數目倍增至逾5500間。另外，他又指，內地持續增長的消費需求將定帶來巨大機遇，內地亦是麥當勞全球增長最快的市場，將受益其長期發展的潛力。

【11月21日更新】最新外電引述消息人士透露，是次交易作價約18億美元，投資回報率6.7倍。消息指，今次麥當勞對凱雷持股的收購較此前出售計劃更佳。麥當勞的中港持股比例亦由20%增至48%。