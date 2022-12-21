出乎意料｜¥飆逾3% 兌港元撲5.9 日央行疑轉鷹 股匯債波動

將於明年4月8日任期屆滿的日央行行長黑田東彥強調，微調債息交易範圍並非緊縮貨幣政策，亦不是加息，利率政策維持不變，冀透過調整，讓貨幣寬鬆效果透過企業金融等更順利地發揮作用，及提高債息收益率的有效性，暫無計劃進一步擴大範圍，但有需要時仍會擴大寬鬆政策，至於會否退出量寬，暫時言之尚早，因距離通脹目標2%仍需時。

日央行除擴大10年國債孳息率交易範圍外，亦加碼每月買債規模由7.3萬億日圓，增至9萬億日圓，另維持利率負0.1厘不變。

日本央行昨議息，突擴大10年國債孳息率交易範圍，由正負0.25厘，大幅調整至正負0.5厘，市場解讀為「加息」，股匯債顯著波幅；其中日10年國債息即飆升見2015年來新高；日股瀉約2.7%，見2個月低位；日圓漲逾3.6%，每百日圓兌港元曾報5.88見4個月高。

日股昨瀉2.7%，日圓匯價則曾由低位飆升近4%。(路透社)

至於日圓方面，至晚上6時半曾報132.35，升3.3%，由昨日低位137.48一度飆升近4%，高見132.01，每百日圓兌港元則由5.66，升至5.88關。日圓兌一美元於10月曾貶值見151.96，為32年低位，期間日本當局曾兩次入市干預，於8月底至10月27日期間，共斥約9.1萬億日圓撐匯，圓匯亦由低位至今反彈約13%，惟今年暫仍累瀉15%。

消息公布後，日10年債息曾漲21點子，報0.467厘，為2015年以來、約7年最高，日經平均指數收報26,568點，瀉669點或2.7%，為10月中以來最低。

圓匯料上望125

GAMA的全球宏觀投資組合經理Rajeev De Mello對傳媒指，從基本面看日圓仍屬偏低，收益率上升將吸引日本民眾資本回流日本，因此預計全球資產將面臨一些不利因素，日圓倘進一步升值仍需催化劑，美國聯儲局已暗示鷹派立場有所緩和，而日本央行在多年負利率後正開始利率正常化進程，隨著日央行逐漸從鴿派開始轉向，日圓兌一美元或試125關。

瑞穗銀行首席市場經濟學家Daisuke Karakama則指，不要視這些短暫走勢為日圓轉強跡象。外匯分析指，市場認為日央行或明年首季會進一步收緊貨幣政策，日圓或升破125。