出任僅1年！建行李民辭任副行長 細數今年多宗內銀高層調動

建設銀行(939)公布，因工作調動，李民已向建行提出辭呈，辭去副行長職務。李民確認與董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知股東，承諾將依法嚴守商業秘密。李民對該行董事、監事及高級管理人員的支持和幫助表示真誠的感謝，並祝願建設銀行事業蓬勃發展。建行董事會對李民在任職期間做出的貢獻表示感謝。
建行周二收報5.57元，升0.12元或2.2%。
去年9月上任副行長
李民2010年起出任建行廣東省分行行長助理；2012任建行廣東省分行副行長；2017年任建行河北省分行行長；2019年任建行人力資源部總經理；2021年兼任建行(亞洲)非執行董事；2023年9月起出任建行副行長，即僅出任約1年。
上月中行劉金個人原因辭任
事實上，今年以來國企內銀的行長、副行長已經出現多次調動。今年4月原交通銀行(3328)黨委副書記、行長劉珺，轉任工商銀行(1398)黨委副書記、行長。5月，中國銀行(3988)張毅辭去副行長職務後，赴任建行副董事長、執行董事、行長。6月，光大銀行(6818)王志恒辭去光大行長職務後，赴任農業銀行(1288)黨委副書記、董事、行長職務。7月，交行副行長郝成確認離職，後赴任光大集團黨委委員、光大銀行黨委書記兼行長。上月，中行劉金因個人原因，辭去副董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會委員及行長職務。