出任僅1年！建行李民辭任副行長 細數今年多宗內銀高層調動

建設銀行公布，因工作調動，李民已向建行提出辭呈，辭去副行長職務。(資料圖片)

建設銀行(939)公布，因工作調動，李民已向建行提出辭呈，辭去副行長職務。李民確認與董事會無不同意見，沒有其他事項需要通知股東，承諾將依法嚴守商業秘密。李民對該行董事、監事及高級管理人員的支持和幫助表示真誠的感謝，並祝願建設銀行事業蓬勃發展。建行董事會對李民在任職期間做出的貢獻表示感謝。

建行周二收報5.57元，升0.12元或2.2%。

去年 9 月上任副行長

李民2010年起出任建行廣東省分行行長助理；2012任建行廣東省分行副行長；2017年任建行河北省分行行長；2019年任建行人力資源部總經理；2021年兼任建行(亞洲)非執行董事；2023年9月起出任建行副行長，即僅出任約1年。