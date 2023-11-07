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財經
2023-11-07 14:30:40

出入口｜內地10月出口跌6.4%遜預期 進口揚3%

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出入口｜內地10月出口跌6.4%遜預期 進口揚3%

海關總署公布，以美元計價，10月進出口跌2.5%，出口減6.4%，市場預期跌3.5%；進口增3%，市場料挫5%。(資料圖片)

海關總署公布，以美元計價，10月進出口4,931.3億美元，下跌2.5%，出口減6.4%2,748.3億美元，市場預期跌3.5%；進口2,183億美元，增長3%，市場預期減跌5%，貿易順差565.3億美元，收窄30.8%

另外，倘以人民幣計價，進出口3.54萬億元人民幣，升0.9%，出口1.97萬億元人民幣，瀉3.1%；進口1.57萬億元人民幣，升6.4%；貿易順差4,054.7億元人民幣，收窄27.9%

10個月出口跌5.6%

至於今年首10個月，按美元計價，進出口總值4.9萬億美元，少6%。出口2.79萬億美元，挫5.6%；進口2.11萬億美元，跌6.5%；貿易順差6,840.4億美元，收窄2.7%。倘以人民幣計價，首10個月進出口總值34.32萬億元人民幣，按年升0.03%。出口19.55萬億元人民幣，揚0.4%；進口14.77萬億元人民幣，跌0.5%；貿易順差4.78萬億元人民幣，擴大3.2%

東盟為第一大交易夥伴

10個月，東盟為內地第一大交易夥伴，與東盟貿易總值為5.23萬億元人民幣，增長0.9%，對東盟出口升0.6%；東盟進口揚1.3%；對東盟貿易順差7,696.4億元人民幣，收窄1.6%。其次為歐盟，與歐盟貿易總值為4.59萬億元人民幣，瀉1.6%。對歐盟出口減5%；自歐盟進口升5.1%；對歐盟貿易順差1.29萬億元人民幣，收窄15.3%

美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值為3.86萬億元人民幣，下降7.6%，對美國出口2.91萬億元人民幣，瀉9.9%；自美國進口則升0.2%，至9,488.7億元人民幣，貿易順差1.96萬億元人民幣，收窄14.1%

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