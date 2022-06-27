出入口｜本港上月出口轉跌1.4% 進口升幅收窄

政府統計處指，今年5月本港整體出口貨值按年轉跌1.4%，至3,881億元，上月升1.1%，進口貨值則升1.3%，至4,248億元，但升幅較4月漲2.1%收窄。當月錄得有形貿易逆差367億元，相等於商品進口貨值的8.6%。

至於年首5個月的商品整體出口貨值按年升1.9%，商品進口貨值揚2.4%，首5個月錄得有形貿易逆差1,371億元，相等於商品進口貨值的6.7%。經季節性調整的數字顯示，截至今年5月止三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌11.4%，商品進口貨值則瀉9%。

上月輸往亞洲的整體出口貨值跌2.7%，而日本瀉13.9%，內地則挫10.1%。另一方面，輸往印度則升93.5%、馬來西亞漲46.7%，新加坡和韓國分別增32.6%及29%。至於美國及德國分別升17.4%及2.5%。

不確定性因素持續困擾

政府發言人表示，由於環球經濟面臨的壓力加大，上月商品出口貨值轉為按年微跌。輸往內地的出口進一步下跌，輸往美國及歐盟的出口增長放緩。與此同時，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口繼續錄得穩健增長。預期環球經濟前景轉差，將繼續影響本港出口表現。多間主要央行加大力度收緊貨幣政策以遏制通脹飆升，會進一步壓抑環球經濟增長。烏克蘭局勢的發展和新冠肺炎疫情的持續威脅，亦增添不確定性。