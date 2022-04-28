出口數據｜港上月進出口齊轉跌 連升16月後斷纜

政府統計處公布，本港3月出口連升16個月後轉跌，上月下滑8.9%，進口亦跌6%，市場預期升2.5%及4%，至於進口則連續上升18個月後斷纜。出口及進口貨值為3,728億元及4,100億元。上月有形貿易逆差373億元。至於2月出口升0.9%，進口揚6.2%。

今年首季出口貨值升3.4%，商品進口貨值多2.9%，有形貿易逆差627億元。經季節性調整第一季出口貨值下滑2.9%，進口貨值減1.8%。

上月輸往亞洲整體出口貨值瀉8.6%，其中內地跌幅顯著，挫12.8%，日本及泰國分別跌6.8%及2.6%，但輸往新加坡及台灣漲逾兩成。其他地區方面，英國減近四成；美國則揚7%。進口方面，上月內地進口貨值跌19.9%；日本及泰國分別減7.4%及5.4%，台灣及美國揚34.1%及17.7%。

首季輸往大部分主要目的地整體出口貨值錄得升幅，尤其印度漲45.8%、台灣飆37%、新加坡及阿拉伯聯合酋長國分別多30.9%及20.7%。然而，輸往內地整體出口貨值則跌0.9%。

受新冠肺炎疫情及基數高影響

政府發言人表示，隨著外部需求放緩和內地與香港的跨境貨流在新冠肺炎疫情下受到干擾，上月商品出口貨值轉跌。比較基數高也是相關因素。輸往內地和歐盟的出口下跌，輸往美國的出口增長放緩，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，環球通脹高企和主要央行收緊貨幣政策，加上地緣政治局勢緊張，將繼續影響環球經濟前景，為本港出口表現帶來挑戰。不過，近期本地疫情回穩，應有助逐步緩解跨境運輸不暢的情況，從而提供一些支持。政府會密切留意情況。