出售股權｜惠理創辦人沽約兩成股權套11億 擬派每股0.5元特別息

惠理集團(806)指，創辦人、聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海及另一創辦人葉維義將合共出售最多3.69億股，予廣發證券(1776)全資附屬公司廣發控股 (香港)，每股作價3元，即約11.1億元，作價較昨收市價溢價37%。而涉資將不超過10億元人民幣的港元等值金額，待售股份佔已發行股份總數約20.2%，成為單一最大股東。
廣發接貨 成單一大股東
另外，惠理指董事會可能考慮於完成交易前，向股東派發不超過0.5元特別股息。
惠理今日最高見2.36元，以近全日最高位收市報2.35元，升7.3%或0.16元，成交約825萬元，市值約42.9億元。
廣發證券H股收市報10.94元，揚0.55%或0.06元，成交約3,174萬元，市值約186億元。
謝清海料袋9億 葉維義料獲5.8億
謝清海持股將由約4.644億股或25.43%，減至約2.399億股或13.13%，以每股作價3元計，他將套現約6.7億元，另外可獲派約2.3億元特別股息，合共9億元。至於餘下股份市值約5.6億元。
葉維義持股則由約2.987億股或16.35%，減至約1.543億股或8.45%，是次將套現4.33億元，另預期可獲約1.5億元特別股息，合共約5.83億元。餘下股份市值約3.6億元。