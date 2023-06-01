出售股權｜惠理創辦人沽約兩成股權套11億 擬派每股0.5元特別息

惠理集團(806)指，創辦人、聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海及另一創辦人葉維義將合共出售最多3.69億股，予廣發證券(1776)全資附屬公司廣發控股 (香港)，每股作價3元，即約11.1億元，作價較昨收市價溢價37%。而涉資將不超過10億元人民幣的港元等值金額，待售股份佔已發行股份總數約20.2%，成為單一最大股東。

廣發接貨 成單一大股東

另外，惠理指董事會可能考慮於完成交易前，向股東派發不超過0.5元特別股息。

惠理今日最高見2.36元，以近全日最高位收市報2.35元，升7.3%或0.16元，成交約825萬元，市值約42.9億元。