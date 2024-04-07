出招｜人行設科技創新和技術改造再貸款 涉5000億人民幣

中國人民銀行宣佈，設立科技創新和技術改造再貸款，以支援科技創新、技術改造和設備更新，金額涉5,000億元人民幣，年利率為1.75厘，期限1年，可展期2次，而每次展期期限1年。
年利率為1.75厘 期限1年
發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家金融機構。科技創新和技術改造再貸款的設立將有利於引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向處於初創期、成長期的科技型中小企業，以及重點領域的數位化、智慧化、高端化、綠色化技術改造和設備更新專案提供信貸支援。
金融機構根據企業申請，參考行業主管部門提供的備選企業名單和專案清單，按照風險自擔的原則，自主決策是否發放貸款及發放貸款條件。金融機構向人行申請再貸款，人行對貸款台帳進行審核，對於在備選企業名單或專案清單內符合要求的貸款，按貸款本金的60%向金融機構發放再貸款。
加大對科技型中小企業等支援
人行又指，為貫徹中央經濟工作會議和中央金融工作會議精神，做好金融「五篇大文章」，落實國務院常務會議關於推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新的決策部署，人行設立科技創新和技術改造再貸款，激勵引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新專案的金融支援力度。科技創新和技術改造再貸款是對原有科技創新再貸款和設備更新改造專項再貸款的政策接續，在總結兩項工具經驗的基礎上進行改革完善，支援金融機構提升金融服務質效，更好滿足科技創新、技術改造和設備更新領域的融資需求。