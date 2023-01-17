出閘脫腳｜美團7連挫 北水狠沽15億 逾1年半最長跌浪

農曆新年在即，港股陷好淡兩閒悶局，恒生指數昨反覆升8點，報21,746點，全日高低波幅375點未見方向；同時淡友亦忍手，昨沽空率僅14%，為1個半月最低。大市乏方向，但今年出閘即脫腳的美團(3690)，弱勢卻未見喘息，昨再挫3.3%或5.6元，報165.6元，連跌7個交易日，累挫13.2%，為2019年5月連跌10日後、1年半以來最長跌浪，北水昨亦突然凶狠，拋售額大增至逾15億元。
港股通連掟6日 本月走資26億
港股通昨淨沽出8.45億元，當中上海走資18.81億元，深圳則吸資10.36億元。單計美團昨已淨流走15.39億元，為最大走資股份，並已連續6日錄淨沽出。累計本月，美團股價累挫5.2%，為繼聯想集團(992)後表現第二差藍籌，並繼上周失守250天移動平均線後，昨再失守50天線，至1個半月低；港股通本月則淨沽出26.21億元。相反，阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)今年分別累漲31.5%及10.8%。
滙證恒指看22810 續薦美團
美團逆向同業轉弱，普遍認為與騰訊分派美團帶來壓力有關，惟騰訊股東仍需待3月下旬才正式收到美團實股，有大行仍認為集團可受惠今年的復甦概念。滙豐證券報告指，今年恒指目標為22,810點，國企股指數看7,830點，潛在升幅分別為4.9%及6.5%，並認為今年4個主題分別為內房復甦；數字經濟轉型；利率見頂及報復性出遊，該行從下而上的選股策略中，揀出美團、阿里、京東集團(9618)、百勝中國(9987)、平安保險(2318)、中國國航(753)、舜宇光學(2382)、華潤置地(1109)、領展(823)及華潤電力(836)。
恒指昨險升，但恒生科技指數向下報4,506點，跌48點或1.1%；國指則報7,350點，跌40點或0.6%。