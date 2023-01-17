出閘脫腳｜美團7連挫 北水狠沽15億 逾1年半最長跌浪

農曆新年在即，港股陷好淡兩閒悶局，恒生指數昨反覆升8點，報21,746點，全日高低波幅375點未見方向；同時淡友亦忍手，昨沽空率僅14%，為1個半月最低。大市乏方向，但今年出閘即脫腳的美團(3690)，弱勢卻未見喘息，昨再挫3.3%或5.6元，報165.6元，連跌7個交易日，累挫13.2%，為2019年5月連跌10日後、1年半以來最長跌浪，北水昨亦突然凶狠，拋售額大增至逾15億元。

港股通連掟6日 本月走資26億

港股通昨淨沽出8.45億元，當中上海走資18.81億元，深圳則吸資10.36億元。單計美團昨已淨流走15.39億元，為最大走資股份，並已連續6日錄淨沽出。累計本月，美團股價累挫5.2%，為繼聯想集團(992)後表現第二差藍籌，並繼上周失守250天移動平均線後，昨再失守50天線，至1個半月低；港股通本月則淨沽出26.21億元。相反，阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)今年分別累漲31.5%及10.8%。

