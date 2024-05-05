分拆極氪美上市 吉利斥最多25億認購

吉利汽車(175)旗下高檔電動車品牌極氪(Zeekr)赴美上市，集資最多3.675億美元(約28.7億港元)，料成2021年10月後最大規模赴美上市的中國企業。吉利發公告指，極氪預計發售1,750萬股美國存託股票(ADS)，每股初步發售價預期介乎18美元至21美元，預期本月9日或其前後釐定最終發售價。
吉利又指，集團已提供書面意向，表明有意按初步公開發售價及與所發售的其他ADS相同的條款認購極氪最多3.2億美元(相當於約25.056億港元)ADS。
按已轉換基準，目前極氪由吉利持有約54.7%權益，按悉數攤薄及已轉換基準則持有約51.3%權益，並由吉利控股擁有約13.2%權益(按已轉換基準)及約12.4%權益(按悉數攤薄及已轉換基準)。假設包銷商悉數行使超額配股權及吉利認購獲發行及配發，則極氪發售完成後吉利持有極氪股權將由51.3%，擹薄至47.4%，分拆完後極氪繼續為吉利非全資附屬公司。
料籌逾3億美元 用作開發電動車技術
按假設初步發售價每股ADS 19.5美元計，扣除極氪應付的包銷折扣及佣金以及估計發售開支後，所得款項淨額估計約為3.086億美元。極氪擬將所得款項淨額的約45%用於開發更先進的電動乘用車技術並擴大產品組合；約45%用於銷售及營銷以及擴大極氪集團的服務及充電網絡；約10%用於一般公司用途。
集團認為，建議分拆符合股東整體利益，使投資者更好地評估集團，並專注於主要營運業務，同時在需要時為極氪提供持續直接及獨立進入股權及債務資本市場的機會；同時提升極氪的價值，使極氪獨立發展並充分釋放其潛力，從而使股東受益。
吉利上周五報9.98元，升0.12元或1.2%。