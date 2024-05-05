分拆極氪美上市 吉利斥最多25億認購

吉利汽車(175)旗下高檔電動車品牌極氪(Zeekr)赴美上市，集資最多3.675億美元(約28.7億港元)，料成2021年10月後最大規模赴美上市的中國企業。吉利發公告指，極氪預計發售1,750萬股美國存託股票(ADS)，每股初步發售價預期介乎18美元至21美元，預期本月9日或其前後釐定最終發售價。

吉利又指，集團已提供書面意向，表明有意按初步公開發售價及與所發售的其他ADS相同的條款認購極氪最多3.2億美元(相當於約25.056億港元)ADS。

按已轉換基準，目前極氪由吉利持有約54.7%權益，按悉數攤薄及已轉換基準則持有約51.3%權益，並由吉利控股擁有約13.2%權益(按已轉換基準)及約12.4%權益(按悉數攤薄及已轉換基準)。假設包銷商悉數行使超額配股權及吉利認購獲發行及配發，則極氪發售完成後吉利持有極氪股權將由51.3%，擹薄至47.4%，分拆完後極氪繼續為吉利非全資附屬公司。