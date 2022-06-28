分析憧憬國家隊出手接貨 大股東減持騰訊恐長期捱沽

套現回購

騰訊控股(700)大股東反口減持！透過Prosus持有騰訊約28.86%股權的南非傳媒集團Naspers，去年曾承諾3年不減持騰訊，但昨卻突然公布一項減持騰訊套現，並用以回購自家股份的長期計劃，雖然Naspers指每日出售股份不會超過騰訊日均成交額3%至5%，但市場揣測計劃或長達以年計，觸發騰訊昨一度高位直插逾6%。不過分析估計，由於騰訊業務涉及大數據等重要戰略資訊，相信中央不會輕易任由大額股份易手，不排除會出動央企或國企接貨，預料騰訊股價即使長期捱沽，亦會有一定承接力。

Naspers表示，將與Prosus將進行一項長期、無上限的回購計劃，以收窄兩企的資產淨值(NAV)相對股價折讓，而回購資金則以場內有序地出售騰訊股份套現而來。按市場資訊，Naspers在消息公布前的NAV折讓高逾60%；Prosus則高逾50%。截至本港時間昨晚9時，Naspers德國股價衝高23%，Prosus在荷蘭的股價亦大漲近18%。

不過騰訊則捱沽，昨早段一度隨大市衝高4.2%，高見400.2元，為逾兩周以來首次重越400大關，但午後直插並倒跌，至低見374.6元，高位插水6.4%，收市報378.2元，失6元或1.6%，成交額高達221億元。

