分析憧憬國家隊出手接貨 大股東減持騰訊恐長期捱沽

套現回購
騰訊控股(700)大股東反口減持！透過Prosus持有騰訊約28.86%股權的南非傳媒集團Naspers，去年曾承諾3年不減持騰訊，但昨卻突然公布一項減持騰訊套現，並用以回購自家股份的長期計劃，雖然Naspers指每日出售股份不會超過騰訊日均成交額3%至5%，但市場揣測計劃或長達以年計，觸發騰訊昨一度高位直插逾6%。不過分析估計，由於騰訊業務涉及大數據等重要戰略資訊，相信中央不會輕易任由大額股份易手，不排除會出動央企或國企接貨，預料騰訊股價即使長期捱沽，亦會有一定承接力。
Naspers表示，將與Prosus將進行一項長期、無上限的回購計劃，以收窄兩企的資產淨值(NAV)相對股價折讓，而回購資金則以場內有序地出售騰訊股份套現而來。按市場資訊，Naspers在消息公布前的NAV折讓高逾60%；Prosus則高逾50%。截至本港時間昨晚9時，Naspers德國股價衝高23%，Prosus在荷蘭的股價亦大漲近18%。
不過騰訊則捱沽，昨早段一度隨大市衝高4.2%，高見400.2元，為逾兩周以來首次重越400大關，但午後直插並倒跌，至低見374.6元，高位插水6.4%，收市報378.2元，失6元或1.6%，成交額高達221億元。
沽額設每日上限 倘悉售需8年
按目前Naspers持有騰訊27.69億股、以及騰訊過去一個月日均成交股數逾2,600萬股計，每日成交額5%的減持上限即約131萬股，以1年約250個交易日計，每年可沽出3.28億股或3.4%股權。而Naspers倘要悉售，則要逾8年時間。
iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，早前市場已傳出中央擬持有各大科網股1%股權，加上騰訊的業務獨特兼具戰略性，相信內地不會容許巨額股份隨便易手，不排除會動用國企或央企接貨。他認為，騰訊股價本身在400元樓上有阻力，加上中央未必願「接貴貨」，相信即使中央真的出手，騰訊股價亦會有一定壓力，料中短線在300元至400元上落。
Naspers去年曾承諾3年不減持
Naspers去年4月經Prosus減持市值逾千億元騰訊股份後，曾承諾未來3年不會再沽售騰訊股票。事實上，今次已非Naspers首次反口，集團早在2001年騰訊上市前已入股，2018年首次減持，當時亦承諾3年不減持，惟翌年卻以分拆Prosus的方式，變相減持騰訊；2020年初亦再減持Prosus。
獲派京東股權 Prosus套現286億
另外，騰訊早前分派的京東集團(9618)股份予股東後，Naspers宣布由於京東不是核心戰略重點，旗下Prosus獲實物分派約1.32億股或4%的股份，已於上周五完成出售，所有款項總額36.7億美元(約286.3億港元)。
京東股價昨續隨大市走高，全日大漲15.6元或6.2%，報265.4元，成交額48.8億元。