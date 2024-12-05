分析：恐撻訂情況嚴重 金管局突出招助樓花買家上會

金管局昨突出招放水，推出一次性措施救樓花建期付款買家，容許放寬最高按揭貸款成數和「供款與入息比率」上限的監管要求，包括銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成。業界認為新措施可減輕買家負擔，減低因上會問題而面臨的撻訂風險。
金管局表示，過去三年官方住宅樓價從高位下調超過25%，部分購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家在申請按揭貸款時或遇到物業估價低於成交價情況，面臨「抬錢上會」的困難。部分銀行稱希望在風險可控情況下幫助這些有實際困難的用家，當局推出一次性特別安排，協助於樓市高位以建築期付款購入樓花住宅物業用家，以便銀行可靈活協助於2021至2023年選擇建築期付款的樓花住宅物業用家完成交易；有關物業按揭申請日期為今日或以後，另申請按揭時物業估價須低於成交價。
仲量聯行香港主席曾煥平指，反映局方意識到未來將有大量因物業估價不足而導致撻訂的個案，事態將會嚴重，故決定推出有關政策，的確有助過去數年以建築期付款購入樓花買家「上會」，減輕部分財政負擔，但同時存有危機。當買家收入佔有逾一半均用作供樓開支須承擔不少財務風險，尤其現時樓市仍處下行周期，並非健康的供樓負擔水平。
估值跌幅12.5%內毋須抬錢上會
中原按揭董事總經理王美鳳稱，在特別安排下，有關期內樓花買家的物業估值若下跌幅度不多於12.5%，銀行按揭成數提高至八成後，樓花買家現可毋須補付首期差額而完成上會。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀說，相信是次金管局為樓花住宅物業按揭貸款作出特別安排，能讓樓市平穩發展。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝認為，有關措施可有效地降低買家面對「上會」的資金周轉問題，對市場有正面作用。